UBS stuft Fresenius Medical Care auf 'Verkaufen' – Aktie fällt stark!

Trotz der Anerkennung der Fortschritte unter CEO Helen Giza, die 2022 in einer herausfordernden Phase übernahm, sieht UBS die Konsensschätzungen für 2025 und 2026 als zu optimistisch an. Giza hatte in der Vergangenheit die Margen und Gewinne steigern können, was die Aktie zeitweise fast verdoppelte und sie im Vergleich zur europäischen Medizintechnikbranche überdurchschnittlich performen ließ. Doch die aktuellen Marktentwicklungen werfen Schatten auf diese Erfolge.

Die UBS hat die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) von "Neutral" auf "Verkaufen" herabgestuft und das Kursziel von 43,50 Euro auf 38 Euro gesenkt. Diese Entscheidung wurde durch kurzfristige Ergebnisrisiken und strukturelle Probleme im US-Dialysemarkt begründet. Analyst Graham Doyle äußerte Bedenken hinsichtlich der schwachen Geschäftsentwicklung in den USA, die als Hauptabsatzmarkt für FMC gilt. Die Aktie fiel am Dienstagmorgen um 4,8 Prozent und zeigt damit ein Abwärtspotenzial von über zehn Prozent.

Ein zentrales Problem ist der US-Markt, wo neue Medikamente gegen chronische Nierenerkrankungen, insbesondere GLP-1-Therapien, das Fortschreiten der Krankheit verlangsamen. Dies führt zu einem Rückgang neuer Dialysepatienten, während die bestehende Patientengruppe altert und die Sterblichkeit steigt. UBS prognostiziert, dass das Wachstum im Dialysebereich bis 2030 maximal 1,5 Prozent betragen wird, was auf einen langfristigen Rückgang der Behandlungen hindeutet.

Die Finanzprognosen wurden entsprechend angepasst: Der Umsatz soll 2025 bei 19,4 Milliarden Euro stagnieren und bis 2028 nur langsam auf 22 Milliarden Euro steigen. Das bereinigte operative Ergebnis wird von 1,8 Milliarden Euro im Jahr 2024 auf 2,6 Milliarden Euro im Jahr 2028 steigen, während der Gewinn je Aktie von 3,43 Euro auf 4,96 Euro klettern soll. Die Dividende wird voraussichtlich von 1,20 Euro auf 1,74 Euro steigen.

Die Bewertung der Aktie gilt als ausgereizt, da sie beim 13-Fachen der erwarteten Gewinne für 2025 notiert, was dem Branchendurchschnitt entspricht. UBS weist zudem auf sinkende Kapitalrenditen hin, die von rund 15 Prozent im Jahr 2012 auf nur noch 3,7 Prozent im Jahr 2024 gefallen sind. Um den aktuellen Kurs zu rechtfertigen, müsste FMC die Renditen erheblich steigern, was UBS als unwahrscheinlich erachtet.

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 41,83EUR auf Lang & Schwarz (04. September 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.