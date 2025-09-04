Nestlé schockt mit CEO-Rauswurf: Liebesaffäre führt zu abruptem Ende!

Philipp Navratil, bisheriger Chef der Nespresso-Marke, wurde umgehend als neuer CEO ernannt. Der Verwaltungsratspräsident Paul Bulcke betonte, dass diese Entscheidung notwendig sei, um die Werte und die Governance von Nestlé zu wahren. Navratil bringt über 20 Jahre Erfahrung im Unternehmen mit und hat zuvor für die globale Strategie von Nescafé sowie die Kooperation mit Starbucks verantwortlich gezeichnet. Analysten sehen in ihm das Potenzial, das Portfolio des Unternehmens umzubauen und sich von weniger profitablen Bereichen wie Wasser und Cerealien zu trennen.

Nestlé, der weltweit größte Lebensmittelkonzern, hat überraschend CEO Laurent Freixe entlassen. Der Grund für diese Entscheidung ist eine nicht offengelegte Liebesbeziehung zwischen Freixe und einer direkten Mitarbeiterin, was einen klaren Verstoß gegen den Verhaltenskodex des Unternehmens darstellt. Freixe, der erst vor einem Jahr die Führung übernommen hatte, sollte Stabilität in eine ohnehin turbulente Unternehmensführung bringen. Stattdessen endete seine Amtszeit abrupt, und er wird keine Abfindung erhalten.

Die Entlassung von Freixe stellt einen Rückschlag für Nestlé dar, da die Aktien des Unternehmens unter seiner Führung um 17 Prozent gefallen sind, während der Konkurrent Unilever nur einen Rückgang von etwa 5 Prozent verzeichnete. Analysten wie Jean-Philippe Bertschy von Vontobel äußern Bedenken, dass die Investoren seit Monaten auf eine harte Probe gestellt werden. In den ersten Handelsstunden nach der Bekanntgabe der Entlassung fiel die Nestlé-Aktie um etwa 0,6 Prozent.

Die Affäre wurde durch das interne Hinweisgebersystem "Speak Up" aufgedeckt, was zu einer externen Prüfung unter der Aufsicht von Bulcke und dem unabhängigen Direktor Pablo Isla führte. Isla wird voraussichtlich im kommenden Jahr den Vorsitz im Verwaltungsrat übernehmen. Analysten der Baader Bank loben die "zeitgemäßen Ansprüche", die Nestlé an sein Management stellt, während JPMorgan skeptisch bleibt und die Stabilität des Unternehmens in Frage stellt.

Navratil steht vor großen Herausforderungen, darunter schwache Verkaufszahlen und neue US-Zölle auf Nespresso-Kapseln, die in der Schweiz produziert werden. Er muss nicht nur das Vertrauen der Anleger zurückgewinnen, sondern auch das Unternehmen durch ein schwieriges geopolitisches Umfeld steuern. Die strategische Ausrichtung von Nestlé bleibt jedoch unverändert, und das Unternehmen strebt an, das Wachstum und die Effizienz zu steigern.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 79,84EUR auf Lang & Schwarz (04. September 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.