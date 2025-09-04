Amazon investiert Milliarden in Neuseeland – Tupperware startet neu in Europa!

Diese Investition wird voraussichtlich über 1.000 neue Vollzeitstellen in Neuseeland schaffen und langfristig einen Beitrag von rund 10,8 Milliarden NZ-Dollar zum Bruttoinlandsprodukt des Landes leisten. Die neue Infrastruktur ermöglicht es Unternehmen und Behörden, ihre Daten lokal zu speichern und Anwendungen mit geringerer Latenz sowie höherer Ausfallsicherheit zu betreiben. Zu den ersten Nutzern zählen namhafte Unternehmen wie Kiwibank, New Zealand Post und die University of Auckland.

Amazon Web Services (AWS), die Cloud-Sparte des US-amerikanischen Technologiekonzerns Amazon, hat kürzlich eine neue Infrastruktur-Region in Neuseeland eröffnet. Mit einer Investition von über 7,5 Milliarden neuseeländischen Dollar (ca. 4,4 Milliarden Euro) bekräftigt Amazon sein Engagement für weiteres Wachstum im Asien-Pazifik-Raum. Die neue Region umfasst zunächst drei Availability Zones und erweitert das globale AWS-Netzwerk, das mittlerweile 120 Zonen in 38 geografischen Regionen umfasst.

Um die digitale Transformation in Neuseeland zu fördern, kooperiert AWS mit verschiedenen Beratungs- und Technologiepartnern, darunter Accenture und Deloitte. Zudem plant das Unternehmen eine umfassende Qualifizierungsoffensive, bei der 100.000 Neuseeländer in Cloud-Technologien geschult werden sollen. Diese Initiative ist Teil von AWS' Engagement für Nachhaltigkeit, da die neue Region vollständig mit erneuerbarer Energie betrieben wird, unterstützt durch einen langfristigen Vertrag mit dem Turitea-Süd-Windpark.

Parallel dazu wagt ein französischer Investor mit dem insolventen US-Unternehmen Tupperware einen Neuanfang in Europa. Nach dem Abschluss des Insolvenzverfahrens für Tupperware France wird der Vertrieb in mehreren Ländern, darunter Frankreich, Deutschland, Belgien, Italien und Polen, wieder aufgenommen. Der Sanierungsplan wurde vom Gericht genehmigt, und 20.000 Verkaufsberaterinnen und -berater werden in den jeweiligen Ländern aktiv.

Das Unternehmen hat seine Logistik und Vertriebsinstrumente neu strukturiert und das Produktangebot auf Behälter aus Edelstahl, Glas und recyceltem Kunststoff erweitert. Tupperware, bekannt für seine Plastik-Gefäße, wurde 1946 gegründet und hat sich durch Direktvertrieb, insbesondere Tupperware-Partys, einen Namen gemacht. Nach einer Insolvenz in den USA im Jahr 2022 hat das Unternehmen begonnen, seine Produkte auch online zu vertreiben, um den veränderten Marktbedingungen gerecht zu werden.

