Elon Musk setzt auf humanoide Roboter: Teslas Zukunft oder Risiko?

Diese Neuausrichtung erfolgt in einem Kontext, in dem Teslas Kerngeschäft, die Fahrzeugproduktion, schwächelt. Die weltweiten Fahrzeugauslieferungen sanken im ersten Halbjahr 2025 um 13 Prozent, was auf einen zweiten Rückgang in Folge hindeutet. Trotz Musks ambitionierter Vision reagierten Anleger skeptisch, was sich in einem Rückgang der Tesla-Aktie um 1,3 Prozent widerspiegelt.

Elon Musk hat die zukünftige Ausrichtung von Tesla auf humanoide Roboter fokussiert und prognostiziert, dass bis zu 80 Prozent des Unternehmenswerts aus dem Projekt „Optimus“ stammen werden. In einem neuen Masterplan betont Musk die Bedeutung von Autonomie und Robotik für eine prosperierende Gesellschaft. Er bezeichnet Optimus als potenziell größtes Produkt aller Zeiten, obwohl das Projekt derzeit noch in der Entwicklungsphase ist und keine Umsätze generiert. Musk sieht in der Automatisierung humanoider Roboter eine Möglichkeit, die Ressource Zeit zu maximieren und den Wohlstand zu steigern.

Zusätzlich hat Tesla in Indien einen enttäuschenden Verkaufsstart hingelegt. Seit dem Markteintritt im Juli 2023 wurden lediglich rund 600 Bestellungen für das Model Y entgegengenommen, was weit hinter den Erwartungen zurückbleibt. Der hohe Preis von etwa 70.000 US-Dollar, bedingt durch hohe Importzölle, schränkt die Käuferschaft erheblich ein, da der durchschnittliche Neuwagen in Indien nur etwa 15.000 US-Dollar kostet. Experten warnen, dass Tesla in Indien zunächst als Prestige- und nicht als Massenmarke wahrgenommen wird.

Inmitten dieser Herausforderungen hat Tesla auch in seiner Fabrik in Grünheide, Deutschland, Fortschritte in Bezug auf Umweltstandards gemacht. Das Unternehmen erhielt das EMAS-Zertifikat und plant, den Einsatz von Solarenergie zu erhöhen sowie den Wasserverbrauch zu senken. Dennoch gibt es Bedenken hinsichtlich der tatsächlichen Kontrolle und der Effektivität dieser Maßnahmen.

Zudem hat Tesla angekündigt, ein neues europäisches Entwicklungszentrum in Berlin-Köpenick einzurichten, das sich auf Materialforschung und Fahrzeugentwicklung konzentrieren soll. Dies könnte langfristig zur Stärkung der Innovationskraft des Unternehmens beitragen.

Insgesamt steht Tesla vor der Herausforderung, seine ambitionierten Pläne in einem schwierigen Marktumfeld zu realisieren, während die Skepsis der Anleger und die enttäuschenden Verkaufszahlen in Indien die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens verstärken.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,44 % und einem Kurs von 334,1USD auf Nasdaq (04. September 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.