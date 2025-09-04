Volkswagen in der Kritik: Sklavenähnliche Bedingungen und hohe Strafe!

Volkswagen do Brasil erklärte, dass das Unternehmen seine Verteidigung vor höheren Gerichten fortsetzen werde, um Gerechtigkeit und Rechtssicherheit zu erreichen. Der Konzern betonte, dass er seit seiner Gründung vor 72 Jahren konsequent die Grundsätze der Menschenwürde respektiere und alle Arbeitsgesetze einhalte. Die Farm in Pará wurde Mitte der 1970er Jahre gegründet, nachdem die brasilianische Regierung Investitionen in der Amazonasregion gefördert hatte, und Volkswagen stellte den Betrieb 1986 ein. Die Missstände wurden 2022 durch den ehemaligen Arbeiter Jose Pereira öffentlich gemacht, der von extremer Gewalt und Unterdrückung berichtete.

Volkswagen do Brasil plant, gegen ein kürzlich ergangenes Urteil Berufung einzulegen, das das Unternehmen wegen sklavenähnlicher Arbeitsbedingungen in den 1970er- und 1980er-Jahren verurteilt hat. Ein Arbeitsgericht im Bundesstaat Pará entschied, dass Arbeiter auf einer Farm des Autobauers in Schuldknechtschaft gehalten wurden und von bewaffneten Wachen überwacht wurden. Das Gericht verhängte eine Entschädigungszahlung von 165 Millionen Reais (rund 26 Millionen Euro), die höchste Strafe, die jemals in Brasilien in einem solchen Fall ausgesprochen wurde. Zudem wurde Volkswagen aufgefordert, seine Verantwortung anzuerkennen und sich öffentlich zu entschuldigen.

Parallel zu diesen rechtlichen Auseinandersetzungen bereitet sich Volkswagen auf die Weltpremiere seines neuen Elektro-Kleinwagens vor. Der ID.2all, der 2026 auf den Markt kommen soll, wurde bereits den Mitarbeitern in einer nicht-öffentlichen Betriebsversammlung in Wolfsburg vorgestellt. Der Einstiegspreis für das Modell wird bei etwa 25.000 Euro liegen. Volkswagen plant, mit diesem Modell in das elektrische Einstiegssegment vorzustoßen. Weitere Modelle von Skoda und Cupra sowie eine SUV-Variante von Volkswagen sind ebenfalls in Planung. Ein noch günstigeres Modell mit dem Arbeitstitel ID.Every1 soll 2027 für etwa 20.000 Euro folgen.

Darüber hinaus hat Volkswagen angekündigt, sich von der bisherigen Nummerierung seiner Elektromodelle zu verabschieden und wieder zu traditionellen Namen zurückzukehren. Der ID.2all wird künftig als ID. Polo vermarktet. Markenchef Thomas Schäfer betonte, dass die bekannten Modellnamen in die Zukunft geführt werden sollen, um die Identität der Marke zu stärken. Der ID. Polo wird auch eine sportliche Variante mit dem Zusatz GTI erhalten, was die Verbindung zur bisherigen Modellreihe unterstreicht.

