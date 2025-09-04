Adidas-Aktie springt nach Kaufempfehlung: 33% Aufwärtspotenzial!

Die Adidas-Aktie hat am Mittwoch einen Anstieg von über vier Prozent verzeichnet, nachdem die US-Investmentbank Jefferies ihre Bewertung von "Hold" auf "Buy" angehoben hat. Analysten begründeten diese Neubewertung mit einer signifikanten Korrektur der bisherigen Einschätzung und erwarten, dass Adidas von starken Wachstumsimpulsen in den Bereichen Laufsport, Bekleidung und Fußball profitieren wird. Jefferies hat das Kursziel auf 220 Euro festgelegt, was ein Aufwärtspotenzial von 33 Prozent im Vergleich zum vorherigen Schlusskurs von 166 Euro darstellt. Die Marktkapitalisierung von Adidas liegt derzeit bei 30,4 Milliarden Euro.

Die Analysten von Jefferies sehen die Bedenken über eine mögliche Sättigung der "Terrace"-Produktlinie als übertrieben an. Stattdessen heben sie die positiven Impulse hervor, die von der bevorstehenden Fußball-Weltmeisterschaft 2026 und einer steigenden Nachfrage nach Bekleidung und Schuhen ausgehen. Adidas könnte zudem von Zollerleichterungen und einem schwächeren US-Dollar im Vergleich zu seinen Wettbewerbern profitieren. Obwohl das Unternehmen für die zweite Jahreshälfte 2025 mit zusätzlichen Kosten von 200 Millionen Euro durch Zölle rechnet, wird erwartet, dass die Margen stabil bleiben, da die US-Umsatzbasis kleiner ist und die Beschaffung zu 100 Prozent in Dollar erfolgt. Reduzierte Zölle für Importe aus Ländern wie Pakistan, Thailand und Kambodscha könnten den Druck weiter mindern und sogar eine Anhebung der EBIT-Prognose ermöglichen.

Die Gewinnschätzungen für die Jahre 2025 bis 2027 wurden ebenfalls angehoben. Jefferies prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 7,63 Euro für 2025, 10,47 Euro für 2026 und 12,27 Euro für 2027. Diese positiven Aussichten fallen mit der weiteren Expansion von Adidas in Performance-Kategorien zusammen, insbesondere im Bereich der Adizero-Laufschuhe und durch verstärkte Sponsoring-Engagements im Fußball.

Zusätzlich hat Warburg Research die Adidas-Aktie auf "Buy" belassen und sie auf die "Conviction List" für September gesetzt. Analyst Jörg Philipp Frey bezeichnete den Bewertungsabschlag gegenüber Nike als ungerechtfertigt, da Adidas im ersten Halbjahr ein zweistelliges Wachstum verzeichnete, während Nike einen Rückgang hinnehmen musste. Trotz der jüngsten Kursschwäche erwartet Frey, dass Adidas seine Jahresziele bereits in den ersten neun Monaten erreichen wird.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 172,1EUR auf Lang & Schwarz (04. September 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.