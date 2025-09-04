Goldpreis erreicht Rekordhoch: Steigende Nachfrage und Zinssenkungen treiben an!

Die Marktstimmung bleibt optimistisch, während Anleger auf die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag warten, die entscheidend für die zukünftige Zinspolitik der Fed sein könnten. Markttechnisch wird ein Widerstand im Bereich von 3.550 bis 3.600 Dollar erwartet, während Unterstützungen bei 3.450 und 3.400 Dollar liegen. Ein Durchbruch über 3.600 Dollar könnte den Weg in Richtung 3.650 Dollar ebnen.

Am Dienstag setzte der Goldpreis seinen Aufwärtstrend fort und erreichte mit 3.528 US-Dollar pro Feinunze (31,1 Gramm) einen neuen Rekord. Dies stellt den höchsten Preis dar, den Gold jemals erreicht hat, und entspricht einem Anstieg von über 80 Dollar im Vergleich zum Vortag. Experten führen diesen Anstieg auf mehrere Faktoren zurück, insbesondere auf die Erwartungen an Zinssenkungen der US-Notenbank (Fed), die durch schwache Arbeitsmarktdaten verstärkt wurden. Niedrigere Zinsen machen Gold, das keine Zinsen abwirft, attraktiver im Vergleich zu Anleihen.

Gold wird auch als sicherer Hafen in politisch unsicheren Zeiten angesehen. Der anhaltende Konflikt in der Ukraine und die Sorgen um die Unabhängigkeit der Fed, insbesondere angesichts des Drucks von US-Präsident Donald Trump auf Zinssenkungen, treiben die Nachfrage an. Trump hat kürzlich die Entlassung der Fed-Gouverneurin Lisa Cook angestrebt, was als Druckmittel auf die Notenbank interpretiert wird. Analysten warnen, dass dies zu einer fiskalischen Dominanz führen könnte, bei der die Geldpolitik den Anforderungen der Defizitfinanzierung untergeordnet wird, was langfristig zu einer höheren Inflation führen könnte.

Zusätzlich wird die Nachfrage nach Gold durch Investoren angeheizt, die ihre Anlagen diversifizieren möchten. Länder wie Indien, China und Brasilien erhöhen ihre Goldreserven, um weniger abhängig vom US-Dollar zu sein. Die Unsicherheit in Europa, insbesondere aufgrund der hohen Staatsverschuldung in Frankreich, hat ebenfalls zu einem Anstieg des Goldpreises beigetragen.

Am Mittwoch setzte der Goldpreis seine Rekordjagd fort und erreichte zeitweise 3.558 US-Dollar. Die Unsicherheiten an den Märkten und die bevorstehenden Arbeitsmarktdaten könnten die Fed dazu veranlassen, die Zinsen schneller zu senken, was Gold weiter begünstigen würde. Der Durchbruch über die Marke von 3.450 Dollar gilt als bedeutend und könnte zusätzliche Investoren anziehen, die auf steigende Kurse setzen.

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 3.534USD auf Lang & Schwarz (04. September 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.