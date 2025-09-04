    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTeamViewer AktievorwärtsNachrichten zu TeamViewer
    Teamviewer-Aktie stürzt ab: Anleger verunsichert nach großen Verkaufsaktionen!

    Foto: Stefan Puchner - dpa

    Am Mittwoch, den 25. Oktober 2023, erlebte die Aktie des IT-Dienstleisters Teamviewer einen signifikanten Kursrückgang von 3,4 Prozent auf 9,415 Euro im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs. Der Grund für diesen Rückgang war der Verkauf eines Aktienpakets durch den Aktionär TigerLuxOne, der rund 12,5 Millionen Teamviewer-Aktien veräußerte. Dies entspricht etwa 7,4 Prozent der ausstehenden Aktien des Unternehmens. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete über diesen Verkauf, der das Vertrauen der Anleger in die Aktie beeinträchtigte.

    Zusätzlich gab der Finanzinvestor Permira bekannt, dass er sich mit einer weiteren Aktienplatzierung vollständig von Teamviewer zurückgezogen hat. Permira verkaufte knapp 12,5 Millionen Anteile zu einem Preis von 9,20 Euro pro Aktie, was einem Bruttoerlös von fast 115 Millionen Euro entspricht. Im Vergleich dazu schloss die Aktie am Mittwoch bei 9,745 Euro. Nach dieser Platzierung hält Permira keine Anteile mehr an dem Softwarehersteller, was die Marktreaktionen weiter verstärkte.

    Die Verkäufe von TigerLuxOne und Permira werfen Fragen über die zukünftige Entwicklung der Aktie auf. Analysten und Investoren äußern Bedenken über mögliche strategische Manipulationen, insbesondere im Hinblick auf die plötzlichen Kursbewegungen und die damit verbundenen Verkaufsentscheidungen. Einige Marktteilnehmer vermuten, dass die Kurssteigerungen vor den Verkaufsankündigungen geplant waren, um die Aktien zu einem höheren Preis zu veräußern. Diese Vermutungen werden durch die Tatsache gestützt, dass die Aktie kurz zuvor eine Aufwertung erfahren hatte.

    Trotz der aktuellen Herausforderungen bleibt Teamviewer im MDAX gelistet, was für das Unternehmen eine gewisse Stabilität bietet. Analysten erwarten, dass sich die Situation möglicherweise bald verbessern könnte, insbesondere wenn institutionelle Investoren auf das Unternehmen aufmerksam werden. Ein Analyst von Bank of America hat bereits eine Hochstufung der Aktie in Aussicht gestellt, was zu einem potenziellen Kaufdruck führen könnte.

    Insgesamt bleibt die Situation um Teamviewer angespannt, und Anleger sollten die Entwicklungen genau beobachten, um informierte Entscheidungen zu treffen. Die kommenden Tage könnten entscheidend dafür sein, wie sich die Aktie auf dem Markt positioniert und ob das Vertrauen der Investoren zurückgewonnen werden kann.



    ISIN:DE000A2YN900WKN:A2YN90

    Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,82 % und einem Kurs von 9,523EUR auf Lang & Schwarz (04. September 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.



