41 Prozent Umsatzplus reicht nicht: Figma-Aktie stürzt nach Zahlen ab

Figma hat in seinem ersten Quartalsbericht nach dem spektakulären Börsengang zwar kräftiges Wachstum gemeldet, die hohen Erwartungen der Anleger aber verfehlt. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um 41 Prozent auf 249,6 Millionen US-Dollar und lag damit knapp über den Schätzungen. Unter dem Strich erzielte das Unternehmen einen Gewinn von 28,2 Millionen US-Dollar, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Milliardenverlust angefallen war. Dennoch brach die Aktie nachbörslich um über 14 Prozent ein.

Für das dritte Quartal prognostiziert Figma Erlöse zwischen 263 und 265 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von rund 33 Prozent entspricht. Für das Gesamtjahr stellt das Management einen Umsatz zwischen 1,021 und 1,025 Milliarden US-Dollar in Aussicht – leicht über den Analystenerwartungen. Beim Non-GAAP-Betriebsergebnis rechnet das Unternehmen mit 88 bis 98 Millionen US-Dollar.

CEO Dylan Field kündigte auf der Analystenkonferenz an, dass Figma massiv in Künstliche Intelligenz investieren werde. "Wir planen große Schritte, wenn wir Chancen für organische und anorganische Investitionen sehen", so Field. Und weiter: "Wir wissen, dass dieser Ansatz nicht bei allen Anklang finden wird, aber wir glauben, dass wir eine große Chance vor uns haben, und wir wollen sie nutzen."

Das Unternehmen präsentierte dabei neue Produkte wie Figma Make, das Texteingaben per KI in Prototypen umwandelt, sowie Figma Slides. Finanzchef Praveer Melwani betonte, dass mehr als 80 Prozent der Kunden bereits zwei oder mehr Produkte nutzen. Ende Juni zählte Figma knapp 12.000 zahlende Kunden mit einem wiederkehrenden Umsatz von über 10.000 US-Dollar pro Jahr und über 1.100 Kunden mit mehr als 100.000 US-Dollar Umsatz.

Die Bewertung bleibt ein Knackpunkt: Seit dem IPO Ende Juli hatte sich der Kurs zunächst mehr als verdoppelt, ist aber inzwischen über 40 Prozent vom Hoch gefallen. Analysten wie Michael Ashley Schulman sehen darin ein Warnsignal: "Bei der Aktie war mit dem 200-fachen des erwarteten Gewinns Perfektion eingepreist, was bedeutet, dass selbst solide Zahlen ohne eine gewisse Abflachung nicht so viele Ebenen tragen können."

Auch wenn Morgan Stanley das Unternehmen jüngst für seine Innovationskraft lobte, bleibt die Aktie mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von über 35 ambitioniert bewertet. Hinzu kommt, dass mit dem Auslaufen erster Lock-up-Fristen weitere Verkäufe von Mitarbeitern den Kurs belasten könnten, wie es bei CoreWeave der Fall war, als Insidertrades für massiven Verkaufsdruck sorgten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Figma Incorporation Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -14,26 % und einem Kurs von 50,14EUR auf Tradegate (04. September 2025, 08:06 Uhr) gehandelt.



