    DAX im Auf und Ab: 24.000 Punkte als Schlüssel zur Börsenstabilität?

    Foto: Florian Wiegan - picture alliance / Eibner-Pressefoto

    Der DAX pendelt seit Juni um die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten, wobei er sowohl über als auch unter dieser Marke schwankt. Trotz der Unsicherheit am Markt zeigen sich optimistische Schnäppchenjäger bereit, in den Markt einzusteigen, während skeptische Anleger an guten Tagen Gewinnmitnahmen vornehmen. Der September, traditionell der schwächste Börsenmonat, könnte entscheidend dafür sein, welche Anleger sich durchsetzen. Aktuell klettern die Aktienkurse in Frankfurt an einer „Wand des Zweifels“ empor, und es bleibt abzuwarten, ob der DAX dem saisonalen Muster folgt oder nicht.

    Die bevorstehenden Arbeitsmarktdaten aus den USA und die Inflationsdaten könnten Einfluss auf die Entscheidungen der US-Notenbank (Fed) haben. Eine mögliche Zinssenkung am 17. September könnte den Markt beleben, solange der DAX die 24.000-Punkte-Marke nicht nach unten durchbricht. Ein akuter Verkaufsgrund ist derzeit nicht erkennbar, und die Anleger scheinen auf fallende Kurse zu hoffen, um günstigere Einstiegsmöglichkeiten zu nutzen. Fehlen diese Rückgänge, könnte es notwendig werden, in steigende Kurse hinein zu kaufen.

    Am Mittwoch könnte der DAX nach einem Rückgang am Vortag einen Stabilisierungsversuch unternehmen, unterstützt durch eine positive Entwicklung an der Wall Street. Der Broker IG taxierte den DAX vor dem Xetra-Auftakt um 0,3 Prozent höher. Der europäische Handel am Dienstag spiegelte die Schwierigkeiten des Septembers wider, mit einer Vielzahl von Risiken, die von der Wirtschaftspolitik Donald Trumps über den Ukraine-Krieg bis hin zu geldpolitischen Unsicherheiten reichen. Diese Faktoren haben die Anlegerstimmung beeinträchtigt, obwohl der DAX über seinem Zwischentief von Anfang August blieb.

    Marktbeobachter betonen, dass steigende Anleiherenditen zunehmend kritisch wahrgenommen werden. Die Frage bleibt, wo die nächste Kaufschwelle der Anleger liegt, nachdem sie zuvor bei der 24.000-Punkte-Marke lag. Der DAX wird weiterhin in einer engen Seitwärtsspanne gehandelt, und frische Impulse könnten von den US-Märkten kommen. Die Unsicherheit bezüglich politischer Entwicklungen, insbesondere in Bezug auf Zölle, bleibt hoch, was die Anleger in einer abwartenden Haltung verharren lässt.



    DAX

    +0,06 %
    -2,00 %
    +0,73 %
    -2,25 %
    +27,16 %
    +86,41 %
    +82,46 %
    +130,58 %
    +3.653,72 %
    ISIN:DE0008469008WKN:846900

    Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 23.613PKT auf Lang & Schwarz (04. September 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.



    Autor
    wO Newsflash
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
