Ölpreise im Auf und Ab: OPEC-Entscheidungen und China belasten Märkte!

Ein zentrales Thema bleibt die Rohölbeschaffung Indiens bei Russland, insbesondere im Kontext neuer US-Zölle auf indische Importe aufgrund dieser Geschäfte. China hat unterdessen bei einem Treffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) mehr Zusammenhalt gefordert und sich gegen eine Mentalität des Kalten Krieges ausgesprochen.

Die Ölpreise haben in der vergangenen Woche eine volatile Entwicklung durchlaufen. Am Montag stieg der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November auf 67,70 US-Dollar, was einem Anstieg von 22 Cent im Vergleich zum Freitag entspricht. Der Preis für die US-Sorte WTI zur Lieferung im Oktober erhöhte sich um 25 Cent auf 64,25 Dollar. Händler beobachten weiterhin das Risiko eines Überangebots, insbesondere nach der Ankündigung der OPEC+-Staaten, die Fördermenge ab September zu erhöhen.

Am Dienstag stiegen die Ölpreise weiter, wobei Brent auf 68,06 US-Dollar und WTI auf 65,19 Dollar kletterte. Die Märkte blieben jedoch besorgt über das hohe Rohölangebot und die schwächelnde chinesische Wirtschaft, die die Preise belastet. Die Preisspanne für Brent bewegte sich zuletzt zwischen 65 und 70 Dollar.

Am Mittwoch kam es zu einem Rückgang der Ölpreise: Brent fiel auf 68,04 US-Dollar und WTI auf 64,44 Dollar. Analysten betonen, dass mögliche Lieferausfälle aus Russland aufgrund verschärfter US-Sanktionen und der anhaltenden Konflikte zwischen Russland und der Ukraine im Fokus stehen. Indien zeigt sich jedoch resistent gegenüber dem Druck der USA, was die Rohölkäufe betrifft.

Die OPEC hat ihr Angebot im August um 400.000 Barrel pro Tag auf insgesamt 28,55 Millionen Barrel erhöht, wobei Saudi-Arabien einen erheblichen Teil des Anstiegs verantwortete. Bei einem bevorstehenden Treffen der OPEC+-Länder wird jedoch nicht mit einer weiteren Erhöhung der Fördermenge gerechnet.

Insgesamt bleibt die Marktlage angespannt, da die Ölpreise seit Jahresbeginn tendenziell gefallen sind, belastet durch die steigende Fördermenge und die Unsicherheiten in der globalen Wirtschaft, insbesondere in China. Analysten erwarten, dass die Rohölpreise in einer engen Bandbreite bleiben werden, während geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Entwicklungen weiterhin Einfluss auf die Märkte haben.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 67,05USD auf Lang & Schwarz (04. September 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.