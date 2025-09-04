Bayer: Stimmrechtsänderung und Aktienrückgang – Was Anleger wissen müssen!

Die Mitteilung enthält detaillierte Informationen über die Stimmrechtsbestände, die auf die ISIN DE000BAY0017 verweisen. Hierbei werden 29.409.766 Stimmrechte aufgeführt, die direkt zugerechnet werden. Silchester verwaltet mehrere gemischte Fonds, wobei kein einzelner Kunde mehr als 3 % der Stimmrechte hält. Dies bedeutet, dass Silchester als Investmentmanager agiert und die Entscheidungsfreiheit über die Investitionen seiner Kunden hat.

Am 2. September 2025 veröffentlichte die Bayer Aktiengesellschaft eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die europaweit verbreitet wurde. Diese Mitteilung, die durch EQS News übermittelt wurde, informiert über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens. Der Mitteilungspflichtige, Silchester International Investors LLP mit Sitz in London, hat am 29. August 2025 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritten. Aktuell hält Silchester 2,99 % der Stimmrechte an Bayer, was einen leichten Rückgang im Vergleich zur letzten Mitteilung von 3,002 % darstellt.

Parallel zu dieser Mitteilung erlebte die Bayer-Aktie am Montag, den 2. September, einen leichten Rückgang um bis zu 1 %, nachdem negative Nachrichten aus der Produktpipeline bekannt wurden. Bayer hatte in einer Phase-III-Studie mit dem Wirkstoff Vericiguat den primären Endpunkt verfehlt, was die Stimmung der Anleger belastete. Dennoch verringerte sich der Kursrückgang in einem insgesamt freundlichen Marktumfeld auf 0,4 %.

Trotz dieser Rückschläge konnte die Bayer-Aktie seit ihrem Tiefpunkt Anfang August um fast 17 % zulegen, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Die negativen Studiendaten betreffen die Therapie einer Form der chronischen Herzinsuffizienz, wobei das positive Nutzen-Risiko-Profil des Wirkstoffs in einer bereits zugelassenen Indikation jedoch unverändert bleibt.

Zusätzlich wurde berichtet, dass die US-Regierung den Einsatz des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat weiterhin unterstützen möchte, was für Bayer von Bedeutung ist, da das Unternehmen stark im Agrarchemiesektor engagiert ist. Diese Nachricht könnte sich positiv auf die Marktstimmung auswirken, auch wenn sie nicht neu ist.

Insgesamt zeigt die Stimmrechtsmitteilung von Bayer und die aktuellen Entwicklungen an den Märkten, dass das Unternehmen sowohl Herausforderungen als auch Chancen gegenübersteht.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 27,97EUR auf Lang & Schwarz (04. September 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.