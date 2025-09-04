SMA Solar senkt Prognose drastisch: Operativer Verlust und Aktienkurssturz!

Die negativen Entwicklungen resultieren aus zusätzlichen Wertminderungsaufwendungen, darunter Abwertungen von Vorräten und Sonderabschreibungen auf aktivierte Entwicklungsprojekte sowie Sachanlagen. Insgesamt rechnet der Vorstand mit Einmalaufwendungen zwischen 170 Millionen Euro und 220 Millionen Euro, die auch Rückstellungen für erweiterte Restrukturierungsmaßnahmen umfassen. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Effizienz zu steigern und die Kosten um mehr als 100 Millionen Euro bis Ende 2027 zu senken.

Die SMA Solar Technology AG hat am 1. September 2025 eine Anpassung ihrer Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 bekannt gegeben, die auf eine signifikante Verschlechterung der Marktentwicklung in der Division Home & Business Solutions zurückzuführen ist. Das Unternehmen erwartet nun für 2025 einen operativen Verlust (EBITDA) zwischen -80 Millionen Euro und -30 Millionen Euro, was eine drastische Absenkung im Vergleich zur vorherigen Prognose von 70 bis 80 Millionen Euro darstellt. Der Umsatz wird voraussichtlich zwischen 1.450 Millionen Euro und 1.500 Millionen Euro liegen, was ebenfalls unter der ursprünglichen Schätzung von 1.500 bis 1.550 Millionen Euro liegt.

Die schwache Nachfrage im Bereich der Privat- und Gewerbeanlagen zwingt das Unternehmen, seine Restrukturierungsstrategien zu intensivieren. Dazu gehören Anpassungen im Produktportfolio, eine stärkere Nutzung internationaler Standorte und eine effizientere Servicestrategie. Analysten haben die Situation als "weiteren Gewinnwarnung" bezeichnet, wobei die verschlechterte Lage nicht nur das Jahr 2025 betrifft, sondern auch die Folgejahre.

Die Reaktion des Marktes auf die Prognosesenkung war sofort spürbar: Der Aktienkurs von SMA Solar fiel am Dienstag um fast 20 Prozent auf der Handelsplattform Tradegate, was auf eine potenzielle Rückkehr auf das Niveau von Ende Juni hindeutet. Analysten äußern Bedenken, dass die strukturellen Herausforderungen des Unternehmens trotz der eingeleiteten Maßnahmen bestehen bleiben.

Insgesamt steht SMA Solar vor erheblichen Herausforderungen, die durch die anhaltend schwache Marktentwicklung und die Notwendigkeit von umfangreichen Restrukturierungen geprägt sind. Die aktuellen Entwicklungen werfen Fragen zur zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität des Unternehmens auf.

Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,61 % und einem Kurs von 16,44EUR auf Lang & Schwarz (04. September 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.