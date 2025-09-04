Allianz SE: Rekord-Aktienrückkäufe stärken Aktionärswert und Dividende!

Die Käufe wurden an der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie über mehrere multilaterale Handelssysteme wie CBOE DXE, Aquis-EU und Turquoise EU durchgeführt. Die Aktien wurden durch eine von der Allianz beauftragte Bank erworben. Die Durchschnittspreise der gekauften Aktien variieren, wobei der höchste Preis am 25. August 2025 mit 371,66 Euro pro Aktie und der niedrigste am 29. August 2025 mit 360,24 Euro pro Aktie verzeichnet wurde.

Am 1. September 2025 veröffentlichte die Allianz SE eine Mitteilung über den Erwerb eigener Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms. Zwischen dem 25. und 29. August 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 312.295 Aktien. Diese Transaktionen sind Teil eines umfassenderen Rückkaufprogramms, das am 20. März 2025 angekündigt wurde. Seit Beginn des Programms am 21. März 2025 hat die Allianz insgesamt 4.956.734 Aktien zurückgekauft.

Aktienrückkäufe sind ein beliebtes Instrument unter Unternehmen, um den Wert für die Aktionäre zu steigern, indem die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien reduziert wird. Dies kann zu einer Erhöhung des Gewinns pro Aktie führen und somit den Aktienkurs positiv beeinflussen. Die Allianz hat in den letzten Jahren eine signifikante Menge ihrer eigenen Aktien zurückgekauft, was insgesamt etwa 17,83 % der ausstehenden Aktien seit 2017 entspricht. Diese Strategie wird von vielen Investoren, einschließlich prominenter Persönlichkeiten wie Warren Buffett, geschätzt.

Die Dividende der Allianz-Aktien hat in den letzten Jahren ebenfalls stark zugenommen, was das Unternehmen zu einer attraktiven Option für Anleger macht, die auf passive Einkommensströme setzen. Die Kombination aus einer stabilen Dividende und einem aktiven Rückkaufprogramm macht die Allianz zu einer interessanten Aktie im DAX.

Insgesamt zeigt die aktuelle Mitteilung, dass die Allianz SE weiterhin auf eine aktive Kapitalallokation setzt, um den Wert für ihre Aktionäre zu maximieren. Die kontinuierlichen Rückkäufe und die positive Entwicklung der Dividende unterstreichen die finanzielle Stabilität und die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf langfristiges Wachstum. Anleger und Marktbeobachter werden gespannt verfolgen, wie sich diese Maßnahmen auf die zukünftige Performance der Allianz-Aktien auswirken werden.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 353,4EUR auf Lang & Schwarz (04. September 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.