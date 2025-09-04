Energiekontor: Windparks und Aktienrückkäufe – Zukunft der Energie sichern!

Die Energiekontor AG, ein führender deutscher Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks, hat kürzlich mehrere bedeutende Entwicklungen bekannt gegeben. Am 1. September 2025 veröffentlichte das Unternehmen eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung, in der es über den Fortschritt seines Aktienrückkaufprogramms informiert. Im Zeitraum vom 25. bis 29. August 2025 erwarb Energiekontor insgesamt 1.150 Aktien, was die Gesamtzahl der seit Beginn des Programms am 7. Juli 2025 zurückgekauften Aktien auf 8.353 erhöht. Die Rückkäufe wurden über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA) abgewickelt, wobei der gewichtete Durchschnittskurs der zurückgekauften Aktien im genannten Zeitraum zwischen 43,96 und 46,94 Euro variierte.

Zusätzlich gab Energiekontor am 3. September 2025 bekannt, dass für zwei Windparkprojekte im Landkreis Verden, die Projekte Haberloh und Heidkrug, der Financial Close erreicht wurde. Dies bedeutet, dass die Projekte nun zur Baureife geführt wurden und der Baustart bevorsteht. Die Windparks, die eine Gesamtnennkapazität von rund 94 Megawatt haben, sollen voraussichtlich im Jahr 2027 in Betrieb genommen werden. Die geplanten Windenergieanlagen des Herstellers Vestas werden eine Nennleistung von jeweils 7,2 Megawatt haben und sollen ab dem ersten vollen Betriebsjahr einen Jahresertrag von etwa 217 Gigawattstunden liefern, was ausreicht, um über 66.000 Haushalte mit regenerativem Strom zu versorgen und mehr als 160.000 Tonnen CO2 jährlich einzusparen.

Energiekontor hebt hervor, dass die Region von den Projekten profitieren wird, unter anderem durch Pachteinnahmen, Kommunalabgaben und die Möglichkeit der Bürgerbeteiligung. Zudem werden Maßnahmen zur Kompensation von Umweltschäden umgesetzt, wie Neupflanzungen und die Umwandlung von Ackerflächen in Extensivgrünland.

Insgesamt hat Energiekontor im laufenden Geschäftsjahr bereits neun Wind- und Solarprojekte mit über 250 Megawatt zur Baureife geführt. Der Vorstandsvorsitzende Peter Szabo betont, dass das Unternehmen sich auf einem historisch hohen Bauniveau befindet und plant, dieses weiter auszubauen. Energiekontor, gegründet 1990, ist seit fast 35 Jahren in der Branche tätig und hat mehr als 170 Projekte mit einer Gesamtnennleistung von über 1,5 Gigawatt realisiert. Die Aktie des Unternehmens ist im SDAX der Deutschen Börse notiert.

Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 42,68EUR auf Lang & Schwarz (04. September 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.