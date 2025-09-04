    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutz AktievorwärtsNachrichten zu Deutz
    Deutz AG: Übernahme von Sobek treibt Aktien auf Höchststand seit 2007!

    Foto: DEUTZ AG

    Die Aktien der Deutz AG verzeichneten am Mittwoch Kursgewinne und näherten sich ihrem Höchststand seit 2007. Der Anstieg wurde durch die Ankündigung der Übernahme des Drohnenkomponentenherstellers Sobek ausgelöst, was die Aktien zunächst nahe der 10-Euro-Marke trieb. Analysten der Investmentbank Oddo BHF äußerten sich positiv zu dieser Übernahme, die als strategisch sinnvoll erachtet wird, um den Verteidigungsbereich des Unternehmens auszubauen. Klaus Ringel von Oddo BHF betonte, dass die Akquisition in die langfristige Strategie von Deutz passt, die darauf abzielt, das Portfolio zu diversifizieren und die Abhängigkeit vom zyklischen Geschäft mit Verbrennungsmotoren zu verringern.

    Die Übernahme von Sobek, einem Hersteller von elektrischen Antriebssystemen, eröffnet Deutz Zugang zu einem wachsenden Markt im Verteidigungssektor, insbesondere im Bereich unbemannter Luftfahrtsysteme (Drohnen). Sobek beliefert bereits führende europäische Drohnenhersteller und hat sich in spezialisierten Anwendungsfeldern wie Motorsport und Medizintechnik etabliert. Die Technologie von Sobek zeichnet sich durch hohe Leistungsdichte und Energieeffizienz aus, was sie für moderne Drohnenanwendungen besonders geeignet macht.

    Deutz-CEO Dr. Sebastian C. Schulte erklärte, dass die Übernahme ein wichtiger Schritt sei, um als Systemanbieter im Verteidigungsmarkt Fuß zu fassen. Die Nachfrage nach militärischen Drohnen wächst, und Deutz will sich frühzeitig als relevanter Partner in diesem sich entwickelnden Markt positionieren. Die Akquisition ist Teil der „Dual+“-Strategie von Deutz, die darauf abzielt, das Unternehmen breiter aufzustellen und neue Geschäftsfelder zu erschließen.

    Die Finanzierung der Übernahme ist durch bestehende Kreditlinien gesichert, und Deutz erwägt, bei günstigen Marktbedingungen eine Kapitalerhöhung durchzuführen. Die Transaktion wird kurzfristig erwartet, und Sobek wird voraussichtlich im laufenden Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz im niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionenbereich erzielen.

    Insgesamt zeigt die Übernahme von Sobek, dass Deutz seine Position im Markt für innovative Antriebssysteme stärken und gleichzeitig neue Wachstumschancen im Verteidigungssektor nutzen möchte. Dies könnte nicht nur die Marktstellung von Deutz festigen, sondern auch die Profitabilität in den kommenden Jahren steigern.



    Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,24 % und einem Kurs von 9,73EUR auf Lang & Schwarz (04. September 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.



