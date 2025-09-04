Goldman Sachs senkt Stimmrechte: Siltronic kooperiert mit Weltraumtechnik!

In der ersten Mitteilung vom 2. September 2025 wird berichtet, dass Goldman Sachs nun 4,98 % der Gesamtstimmrechte an Siltronic hält, bestehend aus 0,26 % direkten Stimmrechten und 4,72 % aus verschiedenen Finanzinstrumenten. Im Vergleich zur letzten Mitteilung ist dies ein Rückgang von 0,21 % in der Gesamtstimmrechtsbeteiligung. Die zweite Mitteilung vom 3. September 2025 zeigt eine weitere Abnahme auf 5,005 %, wobei die direkten Stimmrechte auf 0,24 % gesenkt wurden und die Instrumente auf 4,76 % stiegen.

Am 2. und 3. September 2025 veröffentlichte die Siltronic AG zwei Stimmrechtsmitteilungen gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die sich auf Änderungen der Stimmrechtsanteile durch die Goldman Sachs Group, Inc. beziehen. Die Mitteilungen zeigen, dass Goldman Sachs am 26. und 27. August 2025 die Schwellenwerte für Stimmrechte bei Siltronic überschritt.

Die Stimmrechtsmitteilungen sind Teil der regulatorischen Anforderungen, die sicherstellen, dass relevante Informationen über bedeutende Veränderungen in der Eigentümerstruktur eines Unternehmens transparent gemacht werden. Diese Informationen sind für Investoren und Marktteilnehmer von Bedeutung, da sie Einblicke in die Kontrolle und Einflussnahme auf die Unternehmensführung geben.

Zusätzlich zu den Stimmrechtsmitteilungen gab Siltronic am 3. September 2025 eine Kooperation mit dem Unternehmen cosine bekannt. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, Schlüsseltechnologien für das neue Weltraumteleskop NewAthena der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) bereitzustellen. Siltronic wird hochqualitative 300-mm-Siliziumwafer liefern, die von cosine zu modernster Röntgenoptik verarbeitet werden. Diese Technologie ist entscheidend für das innovative Spiegelsystem des Teleskops, das darauf abzielt, das Universum zu erforschen, einschließlich Schwarzer Löcher und Galaxienhaufen.

Dr. Rüdiger Schmolke, CTO von Siltronic, äußerte sich positiv über die Zusammenarbeit und betonte die Bedeutung der Technologie für die Entwicklung der Röntgenoptik. Max Collon, Geschäftsführer von cosine, hob die Präzision und Reinheit der Siltronic-Wafer hervor, die für die anspruchsvollen Anforderungen im Weltraum entscheidend sind.

Insgesamt verdeutlichen die jüngsten Entwicklungen bei Siltronic sowohl die dynamischen Veränderungen in der Aktionärsstruktur als auch die strategischen Partnerschaften, die das Unternehmen in zukunftsträchtigen Technologien eingeht.

