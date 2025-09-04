Euro-Kurs fällt: Zinssenkungserwartungen und Inflation im Fokus!
Am Dienstag hat der Euro-Kurs nach den jüngsten Gewinnen nachgegeben und wurde am Vormittag bei 1,1664 US-Dollar gehandelt, was einem Rückgang von etwa einem halben Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) erwarten, dass die Veröffentlichung der Verbraucherpreisdaten für August in der Eurozone für weitere Marktbewegungen sorgen könnte. Die Inflation wird voraussichtlich minimal auf 2,1 Prozent im Jahresvergleich steigen, was jedoch nicht zu einer Erhöhung der Zinssenkungsspekulationen bezüglich der Europäischen Zentralbank (EZB) führen sollte.
Im Gegensatz dazu wird in den USA eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Leitzinssenkung bei der nächsten Sitzung der US-Notenbank gesehen. Die Helaba stellt die Frage, wie stark die kommenden US-Daten ausfallen dürfen, um eine Zinssenkung nicht zu gefährden. Den Auftakt macht der ISM-Einkaufsmanagerindex des Verarbeitenden Gewerbes, dessen Wert voraussichtlich unter der Expansionsschwelle liegen wird. Ein solches Ergebnis würde die Zinssenkungserwartungen nicht schmälern, insbesondere da am Ende der Woche der monatliche Arbeitsmarktbericht und in der kommenden Woche die Inflationszahlen veröffentlicht werden.
Im späten US-Devisenhandel hat der Euro weiter nachgegeben und wurde zuletzt bei 1,1638 US-Dollar gehandelt. Die Unruhe an den Anleihemärkten in der Eurozone belastete die Gemeinschaftswährung. Die Renditen langlaufender Staatsanleihen, insbesondere 30-jähriger Bundesanleihen, stiegen auf den höchsten Stand seit 2011. Zudem sorgt die politische Unsicherheit in Frankreich, insbesondere die drohende Vertrauensfrage von Premier François Bayrou, für Verunsicherung. Die Renditen französischer Anleihen sind in diesem Kontext besonders stark gestiegen.
Am Montag hatte der Euro-Kurs kaum Bewegung gezeigt, was auf einen Feiertag in den USA zurückzuführen war. Der Euro notierte bei 1,1705 US-Dollar, leicht unter dem Niveau des späten europäischen Handels. Die EZB hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1715 Dollar festgesetzt. Die Märkte warten auf die am Dienstag anstehenden Verbraucherpreise in der Eurozone, während der US-Arbeitsmarktbericht für August am Freitag als wichtiger Indikator für die Zinspolitik der Fed gilt. Experten erwarten einen geringen Beschäftigungsaufbau, was die Zinssenkungserwartungen weiter verstärken könnte.
Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 1,165USD auf Forex (04. September 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.