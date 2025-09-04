Euro-Kurs fällt: Zinssenkungserwartungen und Inflation im Fokus!

Am Dienstag hat der Euro-Kurs nach den jüngsten Gewinnen nachgegeben und wurde am Vormittag bei 1,1664 US-Dollar gehandelt, was einem Rückgang von etwa einem halben Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) erwarten, dass die Veröffentlichung der Verbraucherpreisdaten für August in der Eurozone für weitere Marktbewegungen sorgen könnte. Die Inflation wird voraussichtlich minimal auf 2,1 Prozent im Jahresvergleich steigen, was jedoch nicht zu einer Erhöhung der Zinssenkungsspekulationen bezüglich der Europäischen Zentralbank (EZB) führen sollte.

Im Gegensatz dazu wird in den USA eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Leitzinssenkung bei der nächsten Sitzung der US-Notenbank gesehen. Die Helaba stellt die Frage, wie stark die kommenden US-Daten ausfallen dürfen, um eine Zinssenkung nicht zu gefährden. Den Auftakt macht der ISM-Einkaufsmanagerindex des Verarbeitenden Gewerbes, dessen Wert voraussichtlich unter der Expansionsschwelle liegen wird. Ein solches Ergebnis würde die Zinssenkungserwartungen nicht schmälern, insbesondere da am Ende der Woche der monatliche Arbeitsmarktbericht und in der kommenden Woche die Inflationszahlen veröffentlicht werden.