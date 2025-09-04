ProSiebenSat.1: Analyst warnt vor Kursverlust – Jetzt Aktien verkaufen!

Am letzten Tag der Nachfrist für das Andienen der Anteile gerieten die Aktien von ProSiebenSat.1 unter Druck. Der Kurs fiel zeitweise auf 7,78 Euro, was einem Rückgang von über 7 Prozent im Vergleich zum Freitag entspricht, als die Aktie zwischenzeitlich 8,53 Euro erreichte. Der Analyst Frey führt die Kursverluste teilweise auf seine negative Empfehlung zurück, die Anleger dazu ermutigt, ihre Aktien zu verkaufen oder anzudienen. Er äußert Bedenken hinsichtlich eines künftig reduzierten Streubesitzes, der die Liquidität der Aktie beeinträchtigen könnte. Zudem befürchtet er, dass die negative Ergebnisdynamik die potenziellen Synergien aus der Übernahme durch MFE überwiegt.

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Aktien des Fernsehkonzerns ProSiebenSat.1 von 7,00 auf 6,80 Euro gesenkt und die Einstufung von "Hold" auf "Sell" geändert. Analyst Jörg Philipp Frey empfiehlt den Anlegern, die letzte Gelegenheit zur Annahme des Übernahmeangebots von MediaForEurope (MFE) zu nutzen oder ihre Anteile zu verkaufen. Diese Anpassung der Schätzungen erfolgt aufgrund eines schwachen Werbemarktes, der die Perspektiven des Unternehmens belastet.

Die Nachfrist für das Übernahmeangebot endet an diesem Montag, wobei Aktionäre 4,48 Euro plus 1,3 A-Aktien von MFE erhalten können. Der Gesamtwert für die verbleibenden Anteilseigner von ProSiebenSat.1 beläuft sich auf 8,52 Euro, was dem Kurs am Freitag nur kurzzeitig entsprach. Frey weist darauf hin, dass auch das Management die Annahme des Angebots empfiehlt und dass sogar die Ehefrau des Konzernchefs ihre Anteile bereits angedient hat. MFE hat bereits über 61 Prozent der Anteile gesichert, einschließlich der Anteile des zweiten Großaktionärs PPF.

In einem weiteren Kontext skizzierte Pier Silvio Berlusconi, Vorstandschef von MFE, die zukünftige Strategie für ProSiebenSat.1. Er betonte den Wunsch, ein lokaleres Angebot zu schaffen, das stärker auf das deutsche Publikum ausgerichtet ist, mit mehr Nachrichten und Unterhaltungssendungen. Berlusconi versicherte, dass die redaktionelle Unabhängigkeit von zentraler Bedeutung sei und dass MFE in die Produktion lokaler Inhalte investieren wolle. Die Übernahme wird als zentraler Bestandteil der Konzernstrategie betrachtet, um eine europäische Sendergruppe aufzubauen.

Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 7,653EUR auf Lang & Schwarz (04. September 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.