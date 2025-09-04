Intershop AG: Kapitalerhöhung für KI-Investitionen und Cloud-Wachstum!

Die neuen Aktien werden zunächst den bestehenden Aktionären angeboten. Nicht bezogene Aktien werden im Anschluss im Rahmen einer Privatplatzierung an ausgewählte Investoren verkauft. Drei Ankeraktionäre – Shareholder Value Beteiligungen AG, Value Focus Beteiligungs GmbH und Sachs Assets GmbH – haben bereits zugesichert, ihre Bezugsrechte auszuüben und alle nicht platzierten Aktien zu übernehmen. Die Kapitalerhöhung wird von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG begleitet, und die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2025 gewinnberechtigt.

Die Intershop Communications AG hat am 2. September 2025 eine Kapitalerhöhung beschlossen, um die strategische Weiterentwicklung ihres Cloud-Geschäfts zu finanzieren. Diese Maßnahme wurde vom Vorstand und dem Aufsichtsrat genehmigt und umfasst die Ausgabe von bis zu 4.374.684 neuen Aktien zu einem Bezugspreis von 1,00 Euro pro Aktie. Die Bezugsfrist für bestehende Aktionäre läuft vom 8. bis 22. September 2025, wobei ein Bezugsverhältnis von 10:3 gilt. Das Grundkapital der Gesellschaft soll von derzeit 14.582.291 Euro auf bis zu 18.956.975 Euro erhöht werden.

Intershop plant, die Mittel aus der Kapitalerhöhung gezielt für die Optimierung der Unternehmensstruktur sowie für Initiativen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) zu verwenden. Diese Investitionen sind Teil einer umfassenden Strategie zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft des Unternehmens. CEO Markus Dränert betont die Notwendigkeit, in einem herausfordernden Marktumfeld sowohl Kosten zu senken als auch in die Zukunft zu investieren, um die langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

Die Kapitalerhöhung erfolgt ohne Wertpapierprospekt, jedoch wird ein Informationsdokument veröffentlicht, das die erforderlichen Informationen gemäß der Prospektverordnung enthält. Details zur Teilnahme an der Kapitalerhöhung werden im Bezugsangebot bekannt gegeben, das voraussichtlich am 5. September 2025 im Bundesanzeiger veröffentlicht wird.

Intershop Communications AG, gegründet 1992, ist ein global agierender Anbieter von B2B-Commerce-Lösungen, der Unternehmen dabei unterstützt, ihre digitalen Vertriebsprozesse zu optimieren. Mit über 300 Kunden weltweit hilft Intershop, den Online-Umsatz zu steigern und die Kundenbeziehungen zu verbessern. Die Kapitalerhöhung ist ein wichtiger Schritt, um die digitale Transformation und die Innovationskraft des Unternehmens weiter voranzutreiben.

Die INTERSHOP Communications Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 1,335EUR auf Lang & Schwarz (04. September 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.