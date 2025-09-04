IXOPAY stärkt die Führung im Bereich Kundenerfahrung mit der Ernennung von Angie Okelberry und Benjamin Canova

Lehi, UT/ ACCESS Newswire / 4. September 2025 IXOPAY, ein weltweit führender Anbieter von Zahlungsorchestrierungs-Lösungen für Unternehmen, gab heute die Ernennung von Angie Okelberry als Vice President, Global Customer Success & Support, und Benjamin Canova als Senior Director, Customer Strategy & Account Management, bekannt. Diese Ernennungen stärken das Engagement von IXOPAY, Händlern weltweit ein erstklassiges Kundenerlebnis zu bieten.

Okelberry verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Kundenerfolg, Professional Services, Vertriebstechnik und Produktmanagement. In ihrer neuen Position wird sie IXOPAYs globale Teams für Kundenerfolg und Support beaufsichtigen und sicherstellen, dass Händler während ihrer gesamten Reise messbare Ergebnisse erzielen. Zuvor leitete sie bei Cornerstone internationale Teams, die strategische Planungs- und Einführungsinitiativen für Unternehmenskunden umsetzten.

„Bei IXOPAY bedeutet Kundenerfolg, Händlern dabei zu helfen, das volle Potenzial der Zahlungsinfrastruktur auszuschöpfen – von schnelleren Integrationen über höhere Genehmigungsraten bis hin zur nahtlosen Expansion in neue Märkte“, sagte Angie Okelberry, VP Global Customer Success & Support bei IXOPAY. „Mein Schwerpunkt liegt auf dem Aufbau eines proaktiven, datengesteuerten Kundenerlebnisses, das auf Überzeugungsarbeit beruht. Unsere Kunden wissen, dass sie uns als echten Partner vertrauen können, der ihr Geschäft versteht, ihre Bedürfnisse vorhersieht und Tag für Tag sinnvolle Ergebnisse liefert.“

Canova kommt von Louis Vuitton zu IXOPAY, wo er als erster Global Payment and Fraud Manager des Unternehmens tätig war und dessen erstes spezielles Zahlungsteam aufbaute. Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung im Bankwesen, bei Zahlungsdienstleistern und im Einzelhandel ist er ein anerkannter Zahlungsexperte mit einer einzigartigen Perspektive auf die Herausforderungen, denen sich Händler in der heutigen komplexen Zahlungslandschaft gegenübersehen. Bei IXOPAY wird er diese Fachkompetenz nutzen, um gemeinsam mit Händlern die Account-Strategie mit geschäftlichen Prioritäten abzustimmen und Händlern zu mehr Effizienz und Wachstum zu verhelfen.