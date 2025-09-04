Streikgefahr bei Lufthansa: Piloten fordern bessere Altersversorgung!

Ein zentraler Streitpunkt ist die betriebliche Altersversorgung, die im Rahmen eines Tarifabschlusses von 2017 verändert wurde. Damals wurde festgelegt, dass Lufthansa nicht mehr die absolute Höhe der Renten garantiert, sondern lediglich die Höhe der Arbeitgeberbeiträge. Dies führte dazu, dass das Zinsrisiko auf die Beschäftigten übertragen wurde. Zudem wurde das Mindestalter für die Übergangsversorgung auf 60 Jahre angehoben. Die Gewerkschaft berichtet, dass die Erträge aus diesen Regelungen hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind.

Die Lufthansa steht vor einer möglichen Streikankündigung ihrer Piloten, da die Tarifverhandlungen zur betrieblichen Altersversorgung gescheitert sind. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat beim Gewerkschaftsvorstand bereits eine Urabstimmung beantragt, um über weitere Schritte zu entscheiden. Die Verhandlungen, die im Mai 2023 begonnen wurden, betrafen rund 4.800 Beschäftigte, jedoch konnte keine Einigung erzielt werden. Die VC kritisiert, dass Lufthansa kein substanzielles Angebot unterbreitet hat. Das Unternehmen selbst hat bislang keine Informationen über das Scheitern der Gespräche erhalten und kann daher nicht Stellung nehmen.

Hinter den Kulissen brodelt zudem ein größerer Konflikt innerhalb der Lufthansa-Gruppe. Der Vorstand unter Carsten Spohr hat neue Tochtergesellschaften gegründet, die unter günstigeren Tarifbedingungen operieren sollen. Dies geschieht zum Nachteil der etablierten Lufthansa Classic und ihrer Regionaltochter Lufthansa Cityline, was zu Spannungen mit den Gewerkschaften führt. Die VC und die Kabinengewerkschaft Ufo befürchten, dass Arbeitsplätze in die neu gegründeten, kostengünstigeren Betriebe verlagert werden.

Die drohende Streikankündigung hat bereits negative Auswirkungen auf die Aktienkurse der Lufthansa. Im frühen Xetra-Handel fiel der Kurs um 3,1 Prozent und erreichte ein Tief seit vier Wochen. Analysten weisen darauf hin, dass die wiederholten Streiks und die damit verbundenen Kosten von geschätzten 700 Millionen Euro im Jahr 2024 den Aktienkurs erheblich belasten könnten.

Insgesamt zeigt die Situation bei der Lufthansa, wie komplex die Verhandlungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind und wie stark externe Faktoren, wie die Gründung neuer Tochtergesellschaften, die Arbeitsbedingungen und die finanzielle Stabilität des Unternehmens beeinflussen können.

