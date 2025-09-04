RWE Aktienrückkauf: 227.232 Aktien in einer Woche – Analysten optimistisch!

Am 2. September 2025 veröffentlichte die RWE Aktiengesellschaft eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms, das von 2024 bis 2026 läuft. In der Mitteilung wird berichtet, dass im Zeitraum vom 25. bis 29. August 2025 insgesamt 227.232 Aktien zurückgekauft wurden. Diese Transaktionen fanden über ein beauftragtes Kreditinstitut an der Börse XETRA statt. Die Einzelkäufe umfassten an den jeweiligen Tagen folgende Stückzahlen und Durchschnittskurse: Am 25. August wurden 47.356 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 35,17 Euro erworben, am 26. August 44.788 Aktien zu 35,19 Euro, am 27. August 45.028 Aktien zu 35,04 Euro, am 28. August 45.288 Aktien zu 34,64 Euro und am 29. August 44.772 Aktien zu 34,33 Euro. Das gesamte Volumen der im Rahmen der zweiten Tranche des Rückkaufprogramms erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 3.958.710 Stück seit Beginn der Tranche am 2. Juni 2025.

Zusätzlich zu dieser Mitteilung hat die US-Investmentbank Goldman Sachs die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 44,50 Euro belassen. Analyst Alberto Gandolfi warnte vor den Risiken einer möglichen Energiekrise in Europa und deren Auswirkungen auf die Stromversorgung. Er betonte, dass zur Vermeidung einer solchen Krise in den kommenden zehn Jahren Investitionen in Höhe von etwa 3 Billionen Euro erforderlich seien, nachdem es in den letzten Jahren an Investitionen gefehlt habe. Angesichts des steigenden Strombedarfs, der nach 15 Jahren Rückgang wieder ansteigt, sieht Gandolfi RWE als Hauptprofiteur dieser Entwicklung.

Die RWE Aktiengesellschaft, mit Sitz in Essen, Deutschland, ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Energieversorgung und hat sich in den letzten Jahren verstärkt auf erneuerbare Energien konzentriert. Die aktuellen Entwicklungen im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms und die positive Einschätzung von Goldman Sachs könnten das Vertrauen der Investoren in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens stärken. Die Mitteilung und die Analystenbewertung verdeutlichen die strategische Ausrichtung von RWE und die Herausforderungen, die der Energiesektor in Europa gegenwärtig bewältigen muss.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,18 % und einem Kurs von 34,34EUR auf Lang & Schwarz (04. September 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.