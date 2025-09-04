JPMorgan hebt Kursziel für Alphabet A-Aktie: Positive Marktreaktion erwartet!

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktie von 232 auf 260 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Doug Anmuth äußerte sich positiv über das kürzlich ergangene Gerichtsurteil, das für die Alphabet-Tochter Google deutlich günstiger ausfiel als erwartet. Das Urteil besagt, dass Google keine exklusiven Vereinbarungen zur Verbreitung seiner Dienste eingehen darf, was bereits im Vorfeld antizipiert wurde. Positiv hervorzuheben ist jedoch, dass Google weiterhin die Möglichkeit hat, anderen Unternehmen Zahlungen anzubieten, um seine Dienste vorinstallieren oder prominent platzieren zu lassen. Zudem wird Google nicht gezwungen, sich von seinem Webbrowser Chrome oder dem Mobil-Betriebssystem Android zu trennen, was die Marktposition des Unternehmens stärkt.

Parallel dazu hat die Schweizer Großbank UBS das Kursziel für die Alphabet A-Aktie von 202 auf 237 US-Dollar angehoben, jedoch die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Stephen Ju betonte, dass das Negativszenario nach dem Urteil des US-Richters im Google-Prozess vom Tisch sei. Der Richterspruch bestätige den Status Quo der Finanzprognosen für Alphabet und schaffe somit eine stabilere Grundlage für die Aktie.