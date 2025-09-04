JPMorgan hebt Kursziel für Alphabet A-Aktie: Positive Marktreaktion erwartet!
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktie von 232 auf 260 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Doug Anmuth äußerte sich positiv über das kürzlich ergangene Gerichtsurteil, das für die Alphabet-Tochter Google deutlich günstiger ausfiel als erwartet. Das Urteil besagt, dass Google keine exklusiven Vereinbarungen zur Verbreitung seiner Dienste eingehen darf, was bereits im Vorfeld antizipiert wurde. Positiv hervorzuheben ist jedoch, dass Google weiterhin die Möglichkeit hat, anderen Unternehmen Zahlungen anzubieten, um seine Dienste vorinstallieren oder prominent platzieren zu lassen. Zudem wird Google nicht gezwungen, sich von seinem Webbrowser Chrome oder dem Mobil-Betriebssystem Android zu trennen, was die Marktposition des Unternehmens stärkt.
Parallel dazu hat die Schweizer Großbank UBS das Kursziel für die Alphabet A-Aktie von 202 auf 237 US-Dollar angehoben, jedoch die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Stephen Ju betonte, dass das Negativszenario nach dem Urteil des US-Richters im Google-Prozess vom Tisch sei. Der Richterspruch bestätige den Status Quo der Finanzprognosen für Alphabet und schaffe somit eine stabilere Grundlage für die Aktie.
Nach Bekanntgabe des Urteils stiegen die Aktien von Alphabet in den nachbörslichen Handel um über 5%, was die positive Marktreaktion auf die Entscheidung widerspiegelt. Der Richter Amit Mehta entschied, dass Google den Wettbewerb im Online-Suchbereich durch die Bereitstellung zusätzlicher Daten für Wettbewerber fördern muss. Während Google keine exklusiven Verträge für die Suche eingehen darf, wurde jedoch die Forderung der Staatsanwälte, Google zur Abspaltung des Chrome-Browsers zu zwingen, abgelehnt. Dies ist ein entscheidender Punkt, da Chrome der weltweit führende Webbrowser nach Marktanteil ist.
Insgesamt zeigen die positiven Anpassungen der Kursziele durch JPMorgan und UBS, dass die Marktanalysten optimistisch in Bezug auf die zukünftige Entwicklung von Alphabet sind. Das Gerichtsurteil hat die rechtlichen Unsicherheiten verringert und die Position von Google im Wettbewerb gestärkt, was sich auch in der positiven Reaktion der Anleger widerspiegelt.
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,14 % und einem Kurs von 230,7EUR auf Nasdaq (04. September 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.