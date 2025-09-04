ARI Motors: Umsatzsprung und Unterbewertung – Investoren aufgepasst!

Zwei unabhängige Unternehmensbewertungen, durchgeführt von Dipl.-Kfm. Johannes Wessling und Forvis Mazars, zeigen, dass der objektivierte Unternehmenswert der ARI Motors GmbH deutlich über der aktuellen Marktkapitalisierung der ARI Motors Industries SE liegt. Wessling ermittelte einen Equity Value zwischen 22,33 Millionen Euro und 27,56 Millionen Euro, was einem Fair Value je Aktie von 2,23 bis 2,32 Euro entspricht. Forvis Mazars schätzte den Eigenkapitalwert auf 11,51 Millionen Euro, was einem Fair Value von 1,15 Euro je Aktie entspricht. Beide Bewertungen verdeutlichen die erhebliche Unterbewertung des Unternehmens am Kapitalmarkt.

Die ARI Motors Industries SE hat am 1. September 2025 ihre aktualisierten Planzahlen für die Geschäftsjahre 2025 bis 2029 veröffentlicht. Die Tochtergesellschaft ARI Motors GmbH plant ein signifikantes Umsatzwachstum von 5,6 Millionen Euro im Jahr 2025 auf 12,3 Millionen Euro im Jahr 2029. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) soll im gleichen Zeitraum von 0,86 Millionen Euro auf 3,90 Millionen Euro steigen. Zudem wird eine Verdopplung der Fahrzeugauslieferungen von 270 auf 500 Einheiten angestrebt, während der durchschnittliche Warenkorb pro Fahrzeug von 18.500 Euro auf 22.000 Euro ansteigen soll. Auch das Service- und Ersatzteilgeschäft soll wachsen, von 0,6 Millionen Euro auf 1,32 Millionen Euro.

Die strategische Ausrichtung der ARI Motors GmbH umfasst die Einführung eines neuen Leichttransportermodells im Jahr 2026, das höhere Margen im B2B-Segment anstrebt. Die Gesellschaft plant, die Digitalisierung in Vertrieb, Buchhaltung und Produktion voranzutreiben, um Effizienzgewinne zu realisieren. Zudem wird eine verstärkte Onlinevertriebsstrategie verfolgt, um die Sichtbarkeit und Reichweite zu erhöhen.

Um den Shareholder Value zu steigern, plant die ARI Motors Industries SE eine Intensivierung der Kapitalmarktkommunikation, einschließlich regelmäßiger Berichterstattung und Roadshows. Die Gesellschaft möchte auch ihre Investor-Relations-Aktivitäten ausbauen und weitere Kapitalmarktmaßnahmen prüfen, um die Eigenkapitalbasis zu stärken.

Thomas Kuwatsch, der geschäftsführende Direktor, betont die Notwendigkeit, die Diskrepanz zwischen dem aktuellen Börsenkurs und den Unternehmensbewertungen zu adressieren. Die kommenden Monate sollen genutzt werden, um das Interesse von Investoren zu steigern und langfristigen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen.

Die ARI Motors Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 0,240EUR auf Frankfurt (03. September 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.