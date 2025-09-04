Marinomed sichert 2,5 Mio. Euro: Wandelschuldverschreibung für Wachstum!

Die Ausgabe der Wandelschuldverschreibung ist für September 2025 geplant und unterliegt der Genehmigung durch eine außerordentliche Hauptversammlung, die kurzfristig einberufen wird. Diese Hauptversammlung wird über die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe der Wandelschuldverschreibungen, den Ausschluss des Bezugsrechts bestehender Aktionäre sowie die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals zur Unterlegung der Wandelschuldverschreibung entscheiden. Im Falle einer Wandlung sollen die Aktien aus dem neuen bedingten Kapital ausgegeben werden. Marinomed prüft zudem weitere Finanzierungsmöglichkeiten.

Die Marinomed Biotech AG hat eine grundsätzliche Einigung über die Emission einer besicherten Wandelschuldverschreibung in Höhe von 2,5 Millionen Euro erzielt. Diese Wandelschuldverschreibung hat eine Laufzeit von 12 Monaten, die auf bis zu 24 Monate verlängert werden kann, und wird ausschließlich von einem deutschen Investor gezeichnet. Die Verzinsung beträgt 8,5 %, wobei die Zinsen endfällig gezahlt werden und kein Wandlungsrecht auf die Zinsen besteht. Ein Wandlungsrecht in Aktien der Gesellschaft wird zu einem Preis von 15 Euro pro Aktie eingeräumt, was insgesamt bis zu 166.666 Aktien entspricht.

Zusätzlich hat Marinomed eine außerordentliche Hauptversammlung für den 23. September 2025 einberufen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Aufhebung einer früheren Ermächtigung zur Ausgabe von Finanzinstrumenten und die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen oder Genussrechten mit Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre. Die Hauptversammlung wird auch über die bedingte Erhöhung des Grundkapitals zur Ausgabe an Gläubiger von Finanzinstrumenten entscheiden.

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung richtet sich nach dem Anteilsbesitz am 13. September 2025. Aktionäre müssen eine Depotbestätigung vorlegen, um ihre Teilnahme zu bestätigen. Die Marinomed Biotech AG ist ein österreichisches Biotechnologieunternehmen mit Fokus auf die Entwicklung innovativer Produkte, insbesondere im Bereich der autoreaktiven Immunerkrankungen. Die Gesellschaft ist an der Wiener Börse notiert und hat ihren Sitz in Korneuburg, Österreich.

Diese Entwicklungen sind Teil der strategischen Maßnahmen von Marinomed, um die finanzielle Basis zu stärken und die Forschung und Entwicklung voranzutreiben.

