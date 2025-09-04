Disney Adventure: Wismar verabschiedet sich von ihrem größten Ozeanriesen!

Der Bau der "Disney Adventure" begann im März 2018 und wurde zunächst als Beginn einer neuen Ära für die Werft in Mecklenburg-Vorpommern gefeiert. Die Produktion von Kreuzfahrtschiffen schien vielversprechend, doch die Corona-Pandemie führte zu einem dramatischen Rückgang der weltweiten Kreuzschifffahrt und ließ die Hoffnungen auf eine erfolgreiche Zukunft platzen. 2022 meldeten die MV-Werften und ihr Eigentümer Genting Hongkong Insolvenz an, was die Fertigstellung des Schiffes in Frage stellte.

Die "Disney Adventure", das größte jemals in Wismar gebaute Schiff, hat die Werft verlassen und ist auf dem Weg zur Ostsee. Mit einer Länge von 342 Metern und einer Breite von 46 Metern wird das Kreuzfahrtschiff künftig 6.700 Passagiere und etwa 2.500 Crew-Mitglieder befördern. Das erste Ziel des Ozeanriesen ist Mukran auf Rügen, wo das Schiff Treibstoff bunkern und Wasser aufnehmen wird. Diese Maßnahmen sind notwendig, da die Wismarer Werft aufgrund der geringen Fahrrinnentiefe von 9,50 Metern nicht in der Lage war, diese Vorbereitungen durchzuführen.

Trotz dieser Herausforderungen fand sich mit dem Disney-Konzern ein Käufer, der das ursprünglich als "Global One" und später "Global Dream" bekannte Schiff fertigstellen und nach eigenen Vorstellungen umgestalten ließ. Die Reederei plant, die "Disney Adventure" ab dem 15. Dezember 2025 von Singapur aus für Mehrtagesreisen einzusetzen, nachdem erfolgreiche Testfahrten und mehrere Zwischenstopps durchgeführt wurden.

Nach dem Verlassen der Werft werden die Arbeiten am Schiff fortgesetzt. Zahlreiche Arbeiter sind an Bord, um die letzten Anpassungen vorzunehmen. Konkrete Informationen zu den endgültigen Baukosten sind bislang nicht bekannt, jedoch wird berichtet, dass Genting Hongkong bereits eine Milliarde Euro in das Projekt investiert hat. Auch die Höhe der staatlichen Gelder, die im Rahmen der Rettungsversuche für die Werft verloren gingen, bleibt unklar.

Insgesamt markiert das Auslaufen der "Disney Adventure" das Ende eines turbulenten Kapitels in der Geschichte der Wismarer Werft, das durch die Corona-Krise und die damit verbundenen wirtschaftlichen Herausforderungen geprägt war.

Die Walt Disney Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 117,4EUR auf NYSE (04. September 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.