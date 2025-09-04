Mercedes-Benz stoppt Sprinter-Produktion: Zukunft von 2.000 Jobs in Gefahr!

Die Brandenburger Landesregierung hat eine Beschäftigungssicherung bis Ende 2029 ausgehandelt, jedoch gibt es für die Zeit nach 2030 noch keine Lösung, die eine vollständige Kompensation für die wegfallenden Arbeitsplätze gewährleisten könnte. Die Landesregierung setzt sich dafür ein, dass die Produktion von Sprinter-Modellen mit Verbrennungsmotoren in Ludwigsfelde fortgeführt wird, solange die Nachfrage besteht. Zudem wird ein Ausgleich für die wegfallende Produktion gefordert, da die Regierung weiterhin Zukunftschancen für das Werk sieht, das über eine qualifizierte und motivierte Belegschaft verfügt.

Mercedes-Benz plant, die Serienproduktion von Sprinter-Modellen im Werk Ludwigsfelde in Brandenburg bis Ende 2029 einzustellen. Dies wurde von Wirtschaftsminister Daniel Keller (SPD) in einer Antwort auf eine Anfrage der CDU im Landtag bestätigt. Der Grund für diese Entscheidung ist die beabsichtigte Verlagerung der Produktion von E-Sprinter-Modellen nach Polen. Aktuell sind in Ludwigsfelde rund 2.000 Mitarbeiter beschäftigt, die sowohl Sprinter mit fossilen Brennstoffen als auch Elektroantriebe herstellen.

Die IG Metall äußerte sich verärgert über die Pläne von Mercedes-Benz und kündigte an, sich für den Erhalt der Arbeitsplätze einzusetzen. Der Erste Bevollmächtigte in Ludwigsfelde, Tobias Kunzmann, betonte, dass die Gewerkschaft die Entscheidung nicht akzeptieren wolle. Ein Aktionstag ist für den 13. September geplant, um auf die Situation aufmerksam zu machen. Der CDU-Landtagsabgeordnete Danny Eichelbaum forderte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) auf, die Zukunft des Werks zur Chefsache zu machen.

Mercedes-Benz hat im Mai 2023 eine Neuordnung im Bereich Vans angekündigt, um die Kosten zu senken und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, insbesondere im Hinblick auf die Elektromobilität. Im Werk Ludwigsfelde wurde bereits eine Anlauffabrik für die Elektro-Plattform Van.EA eingerichtet, und das Unternehmen steht im Austausch mit Sozialpartnern, um zukünftige Optionen zu prüfen.

Insgesamt steht die Zukunft des Werks in Ludwigsfelde auf der Kippe, während die Landesregierung und die Gewerkschaft um den Erhalt der Arbeitsplätze und eine angemessene Lösung für die betroffenen Mitarbeiter kämpfen.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 53,39EUR auf Lang & Schwarz (04. September 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.