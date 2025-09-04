DBAG investiert in MAIT: Digitalisierungspartner für den Mittelstand im Fokus!

MAIT, mit Hauptsitz in Rottweil, hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1957 von einem Büroorganisationsunternehmen zu einem umfassenden Digitalisierungspartner für die Fertigungsindustrie entwickelt. Das Unternehmen gehört zu den Top-10 IT-Beratungs- und Softwareintegrationsunternehmen in Deutschland und betreut mit rund 900 Mitarbeitenden etwa 7.000 Kunden, überwiegend aus dem Mittelstand. MAIT bietet ein integriertes Lösungsportfolio, das PLM- (Product Lifecycle Management) und ERP- (Enterprise Resource Planning) Software sowie IT-Services umfasst, um Kunden auf ihrem Weg der digitalen Transformation zu unterstützen.

Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) hat am 2. September 2025 bekannt gegeben, dass sie in die MAIT GmbH investiert, einen führenden Digitalisierungspartner für den Mittelstand. Diese Investition erfolgt im Rahmen eines Management-Buy-outs (MBO), bei dem der von der DBAG beratene Private-Equity-Fonds DBAG Fund VIII alle Anteile an MAIT erwerben wird. Der Abschluss des Kaufvertrags steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und ist für das vierte Quartal 2025 geplant. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die DBAG sieht in dieser Investition eine Möglichkeit, ihre Position im wachsenden Markt für PLM-Dienstleistungen zu stärken, der bis 2030 voraussichtlich jährlich um neun bis zwölf Prozent wachsen wird. Jannick Hunecke, Mitglied des Vorstands der DBAG, betont, dass MAIT nicht nur ein führender Digitalisierungspartner ist, sondern auch über ein starkes, wiederkehrendes Umsatzmodell verfügt. Die DBAG plant, das Management von MAIT bei der nächsten Wachstumsphase zu unterstützen und weitere Akquisitionen zu strukturieren, um die Marktfragmentierung zu nutzen und das internationale Geschäft auszubauen.

Die DBAG hat mit dieser Transaktion ihre Rolle als Taktgeber im auflebenden deutschen M&A-Markt unterstrichen, da dies bereits die zweite Beteiligung innerhalb weniger Wochen ist. Stefan Niehusmann, CEO von MAIT, hebt hervor, dass die Zusammenarbeit mit der DBAG neue Möglichkeiten eröffnet, um das Geschäftsmodell weiterzuentwickeln und umfassendere Lösungen anzubieten.

Insgesamt zeigt die Investition der DBAG in MAIT das Engagement des Unternehmens, in gut positionierte Mittelstandsunternehmen mit Entwicklungspotenzial zu investieren und deren Wachstum aktiv zu fördern.

