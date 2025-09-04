Gehaltsobergrenze im Fußball: Watzke fordert Reform für die Bundesliga!

Watzke räumte ein, dass Deutschland im internationalen Vergleich in der Vergangenheit "ein bisschen geschlafen" habe, insbesondere in Bezug auf Markenbildung und die Förderung des Auslandsgeschäfts. Er schloss jedoch einen erneuten Anlauf für den Einstieg eines Investors bei der DFL aus, nachdem im Februar 2022 beschlossen wurde, keine Verhandlungen über einen milliardenschweren Deal mehr zu führen. Diese Entscheidung war das Ergebnis von wochenlangen Protesten der Fans.

Hans-Joachim Watzke, der Sprecher des Präsidiums der Deutschen Fußball Liga (DFL) und scheidende Geschäftsführer von Borussia Dortmund, hat sich für die Einführung einer Gehaltsobergrenze im Profifußball ausgesprochen. In einem Interview mit der "Frankfurter Rundschau" betonte er, dass ein Salary Cap unvermeidlich sei, um die finanziellen Exzesse im Fußball zu kontrollieren. Watzke verwies auf die Entwicklungen in der englischen Premier League, wo Clubs dank enormer Fernsehgelder und Investorenkapital über deutlich höhere Budgets verfügen. Er warnte, dass trotz dieser riesigen Summen kaum ein Club in England Gewinne erwirtschaftet.

Die Bundesliga hat unterdessen mit stagnierenden Einnahmen aus dem internationalen Geschäft zu kämpfen. Für die Saison 2025/2026 werden die TV-Einnahmen auf etwa 218 Millionen Euro geschätzt, was dem Niveau der vorherigen Saison entspricht. Trotz der Bemühungen, die internationalen Einnahmen zu steigern, bleibt die Bundesliga im Vergleich zur Premier League und La Liga hinterher. Während die Premier League fast das Zehnfache an internationalen Einnahmen erzielt, liegt die Bundesliga nur auf Platz drei in Europa.

Watzke hat auch eine klare Absage an die Austragung offizieller Pflichtspiele im Ausland erteilt. Er betonte, dass es unter seiner Verantwortung keine Spiele im Ausland geben werde, was die Fans erfreuen dürfte, da in anderen Ligen wie der italienischen und spanischen bereits Spiele im Ausland stattfinden. Diese Position wurde von Bayern Münchens Vorstandsvorsitzendem Jan-Christian Dreesen unterstützt, der die Idee eines Supercups im Ausland als "Blödsinn" bezeichnete.

Insgesamt steht die Bundesliga vor der Herausforderung, ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und gleichzeitig die finanziellen Rahmenbedingungen zu regulieren, um eine nachhaltige Entwicklung im Profifußball zu gewährleisten.

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 3,618EUR auf Lang & Schwarz (04. September 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.