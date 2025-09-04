Reiche fordert radikalen Kurswechsel: Deutschlands Energiezukunft im Fokus!

Reiche sprach über die Herausforderungen, die sich aus dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und den damit verbundenen Rohstoffabhängigkeiten ergeben. Um die Resilienz Deutschlands zu stärken, sei ein Kurswechsel in der Energiepolitik erforderlich. Dies sei entscheidend, um den Wirtschaftsstandort Deutschland zu sichern und eine starke Industrie aufrechtzuerhalten. In diesem Zusammenhang kündigte sie an, dass ein Monitoring zur Energiewende in den kommenden Wochen veröffentlicht werde, das den zukünftigen Strombedarf sowie den Stand der Versorgungssicherheit und den Ausbau erneuerbarer Energien beleuchten soll.

Wirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche hat bei der Münchner Sicherheitskonferenz in Berlin eine grundlegende "Zeitenwende" in der deutschen Energiepolitik gefordert. Die CDU-Politikerin betonte die Notwendigkeit, einen realistischeren Ansatz zu verfolgen, um sowohl den Klimaschutz als auch die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Sie erklärte, dass diese beiden Aspekte untrennbar miteinander verbunden sind und dass Deutschland in erneuerbare Energien investieren müsse, während gleichzeitig die Versorgungssicherheit und die Bezahlbarkeit der Energie im Fokus stehen sollten.

Ein weiterer Punkt, den Reiche ansprach, war die heimische Rohstoffförderung. Sie plädierte für den Abbau von Lithium und anderen Rohstoffen, um die Abhängigkeit von Importen zu verringern, auch wenn dies mit Widerstand aus der Bevölkerung verbunden sein könnte. Diesbezüglich erwähnte sie die umstrittenen Erdgasbohrungen des niederländischen Unternehmens One-Dyas in der Nordsee, die trotz Klagen von Umweltverbänden genehmigt wurden. Das Niedersächsische Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) hat dem Unternehmen die sofortige Durchführung der Bohrungen gestattet, um die Energieversorgung in Anbetracht der unsicheren geopolitischen Lage zu sichern.

Parallel dazu hat das Bundesumweltministerium einen Gesetzentwurf vorgelegt, der die Öl- und Gasförderung in sechs Meeresschutzgebieten in der Nord- und Ostsee verbieten soll. Umweltschützer kritisieren jedoch, dass der Entwurf nicht weit genug gehe, da weiterhin Aktivitäten in diesen Schutzgebieten erlaubt sein könnten. Der Gesetzentwurf muss noch vom Bundestag verabschiedet werden.

Insgesamt zeigt sich, dass die deutsche Energiepolitik vor großen Herausforderungen steht, die sowohl ökologische als auch ökonomische Aspekte berücksichtigen müssen, um eine nachhaltige und sichere Energiezukunft zu gewährleisten.

Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,37 % und einem Kurs von 3,070USD auf Ariva Indikation (03. September 2025, 21:59 Uhr) gehandelt.