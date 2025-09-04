Steigende Renditen und Unsicherheit: Anleihemärkte unter Druck!

Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben in der vergangenen Woche eine negative Entwicklung genommen, was sich in einem Rückgang des Euro-Bund-Futures um 0,26 Prozent auf 129,22 Punkte am Montag und um 0,34 Prozent auf 128,79 Punkte am Dienstag niederschlug. Parallel dazu stieg die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,75 Prozent und erreichte am Dienstag sogar 2,78 Prozent. Dies ist ein Zeichen für steigende Renditen, die auch bei langlaufenden Anleihen zu beobachten sind, wobei die Rendite dreißigjähriger Bundesanleihen mit 3,41 Prozent den höchsten Stand seit 2011 erreichte.

Die Marktbewegungen sind teilweise auf die positive Stimmung an den europäischen Aktienmärkten zurückzuführen, die die Nachfrage nach Anleihen dämpfen. Daten aus der chinesischen Industrie haben zudem für etwas mehr Zuversicht gesorgt. In der Eurozone und den USA wurden jedoch keine bedeutenden Konjunkturdaten veröffentlicht, was die Märkte in einer abwartenden Haltung verharren lässt. Die Investoren richten ihren Fokus auf die am Dienstag anstehenden Verbraucherpreise in der Eurozone, bei denen Experten einen Anstieg der Inflationsrate von 2,0 auf 2,1 Prozent erwarten. Diese Entwicklung könnte die Zinssenkungserwartungen der Europäischen Zentralbank (EZB) beeinflussen, die auf mittlere Sicht eine Inflationsrate von zwei Prozent anstrebt.