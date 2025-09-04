Steigende Renditen und Unsicherheit: Anleihemärkte unter Druck!
Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben in der vergangenen Woche eine negative Entwicklung genommen, was sich in einem Rückgang des Euro-Bund-Futures um 0,26 Prozent auf 129,22 Punkte am Montag und um 0,34 Prozent auf 128,79 Punkte am Dienstag niederschlug. Parallel dazu stieg die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,75 Prozent und erreichte am Dienstag sogar 2,78 Prozent. Dies ist ein Zeichen für steigende Renditen, die auch bei langlaufenden Anleihen zu beobachten sind, wobei die Rendite dreißigjähriger Bundesanleihen mit 3,41 Prozent den höchsten Stand seit 2011 erreichte.
Die Marktbewegungen sind teilweise auf die positive Stimmung an den europäischen Aktienmärkten zurückzuführen, die die Nachfrage nach Anleihen dämpfen. Daten aus der chinesischen Industrie haben zudem für etwas mehr Zuversicht gesorgt. In der Eurozone und den USA wurden jedoch keine bedeutenden Konjunkturdaten veröffentlicht, was die Märkte in einer abwartenden Haltung verharren lässt. Die Investoren richten ihren Fokus auf die am Dienstag anstehenden Verbraucherpreise in der Eurozone, bei denen Experten einen Anstieg der Inflationsrate von 2,0 auf 2,1 Prozent erwarten. Diese Entwicklung könnte die Zinssenkungserwartungen der Europäischen Zentralbank (EZB) beeinflussen, die auf mittlere Sicht eine Inflationsrate von zwei Prozent anstrebt.
Besonders im Blick ist auch die Situation auf dem US-Arbeitsmarkt, dessen Bericht für August am Freitag veröffentlicht wird. Analysten der Dekabank erwarten einen geringen Beschäftigungsaufbau, was die Spekulationen über mögliche Zinssenkungen verstärken könnte. In den USA blieben die Märkte aufgrund eines Feiertags geschlossen, was zu einer reduzierten Handelsaktivität führte.
Die politische Lage in Frankreich trägt ebenfalls zur Unsicherheit bei. Premier François Bayrou hat angekündigt, im Streit um den Sparhaushalt am 8. September die Vertrauensfrage im Parlament zu stellen. Dies könnte das Ende der Mitte-Rechts-Regierung bedeuten, die in der Nationalversammlung keine Mehrheit hat. Gewerkschaften haben landesweite Streiks und Proteste gegen den Sparkurs der Regierung angekündigt, was die Renditen französischer Staatsanleihen über die von Griechenland steigen ließ.
Insgesamt zeigt sich ein angespanntes Marktumfeld, in dem geopolitische und wirtschaftliche Faktoren die Entwicklungen an den Anleihemärkten maßgeblich beeinflussen.
BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 129,3EUR auf Eurex (04. September 2025, 07:31 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.