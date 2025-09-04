29 Millionen Abrufe: Warum 'Fall for Me' auf Netflix polarisiert!

Der deutsche Erotik-Thriller "Fall for Me" hat in den ersten zehn Tagen nach seiner Veröffentlichung auf Netflix, vom 21. bis 31. August, beeindruckende 29 Millionen Abrufe erzielt. Das Drama, das auf Mallorca spielt und von der Regisseurin Sherry Hormann inszeniert wurde, zeigt die Hauptdarsteller Svenja Jung und Theo Trebs in einer Geschichte, die sich um einen fragwürdigen Urlaubsflirt und dubiose Immobiliengeschäfte dreht. In der Handlung besucht Lilli (Jung) ihre jüngere Schwester auf Mallorca, die sich hastig mit einem Franzosen verlobt hat. Lilli beginnt eine Affäre mit einem deutschen Barmann (Trebs), der in krumme Geschäfte verwickelt zu sein scheint.

Der Film hat in der ersten Woche in 37 Ländern den ersten Platz der Netflix-Charts erreicht, darunter Kenia, Paraguay, Kolumbien und Brasilien, und hat in insgesamt 91 Ländern einen Platz in den Top Ten erobert. Trotz des kommerziellen Erfolgs wird die filmische Qualität jedoch kritisch betrachtet. Auf der Plattform IMDb erhält "Fall for Me" lediglich eine Bewertung von 4,7 von 10, was im Vergleich zur hochgelobten deutschen Serie "Dark" (8,7) eher schwach ist.