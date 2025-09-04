Siemens-Aktien im Fokus: Abspaltung von Healthineers und Analystenmeinungen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Siemens-Aktien mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Overweight" belassen. In seiner Analyse, die am Montag veröffentlicht wurde, beleuchtet Analyst Phil Buller die geplante Trennung von Siemens Healthineers. Buller argumentiert, dass der Wert der 73-prozentigen Beteiligung an Siemens Healthineers um fast ein Drittel höher wäre, wenn nicht die Risiken der Abspaltung vom Mutterkonzern bestehen würden. Sein Kursziel berücksichtigt einen zehnprozentigen Abschlag, um die schwer abschätzbaren Kosten dieser komplexen Abspaltung zu reflektieren. Im besten Fall könnte Siemens Healthineers steuerfrei vollständig abgespalten werden. Alternativen, die Buller in Betracht zieht, sind unter anderem eine Teilabspaltung durch Sachdividende, Tranchenplatzierungen, einen Erwerb durch den Siemens-Pensionsfonds oder einen Aktientausch mit den eigenen Anlegern. Der konkrete Plan zur Abspaltung wird am Kapitalmarkttag am 9. Dezember erwartet.

Parallel dazu hat das US-Analysehaus Bernstein Research die Siemens-Aktien von "Outperform" auf "Market-Perform" herabgestuft, während das Kursziel von 230 Euro unverändert bleibt. Analyst Nicholas Green stellt fest, dass der frühere Konglomeratsabschlag mittlerweile vollständig aufgeholt wurde und die Aktien von Siemens sogar fast 20 Prozent über ihrem inneren Wert (SOTP) notieren. Er erwartet vom Kapitalmarkttag im Dezember keine signifikanten Impulse, auch nicht für die Gewinnerwartungen bis 2026.

Zusätzlich hat Siemens am 1. September 2025 eine Mitteilung über den Erwerb eigener Aktien veröffentlicht. Im Zeitraum vom 25. bis 31. August 2025 wurden insgesamt 186.303 Aktien im Rahmen eines Aktienrückkaufs erworben. Der Rückkauf, der am 12. Februar 2024 begonnen wurde, erfolgt über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra). Bis zum 31. August 2025 wurden insgesamt 15.942.877 Aktien im Rahmen dieses Programms zurückgekauft.

Insgesamt zeigen die aktuellen Analysen und Mitteilungen, dass Siemens sich in einer Phase der strategischen Neuausrichtung befindet, insbesondere im Hinblick auf die Abspaltung von Siemens Healthineers, während gleichzeitig die Marktmeinungen über die Aktienperformance divergieren.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 229,7EUR auf Lang & Schwarz (04. September 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.