Eurobattery Minerals: Bezugsrechtsemission startet – Jetzt handeln!

Die Zeichnungsfrist für die Bezugsrechtsemission läuft vom 25. August bis zum 8. September 2025. Bei vollständiger Zeichnung wird Eurobattery Minerals voraussichtlich rund 78,5 Millionen SEK vor Transaktionskosten einnehmen. Die geschätzten Transaktionskosten belaufen sich auf maximal 5 Millionen SEK, und es gibt offene Forderungen in Höhe von etwa 3,7 Millionen SEK sowie ein ausstehendes Wandeldarlehen von 4 Millionen SEK an Fenja Capital II A/S.

Eurobattery Minerals AB, ein schwedisches Bergbauunternehmen, hat am 3. September 2025 den letzten Handelstag für eine Bezugsrechtsemission im Wert von etwa 78,5 Millionen SEK bekannt gegeben. Diese Emission ermöglicht es bestehenden Aktionären, neue Anteile zu erwerben, wobei jeder Aktionär am Stichtag, dem 21. August 2025, ein Anteilsrecht für jede gehaltene Aktie erhält. Ein Anteilsrecht berechtigt zum Bezug eines Anteils, der drei neue Aktien umfasst. Der Bezugspreis beträgt 0,18 SEK pro Anteil, was 0,06 SEK pro Aktie entspricht.

Die Bezugsrechtsemission ist teilweise durch Zeichnungsverpflichtungen in Höhe von etwa 3,7 Millionen SEK gedeckt, was rund 4,7 Prozent der Gesamtemission entspricht. Aktionäre, die ihre Anteile über einen Nominee oder eine Bank halten, sollten sich über mögliche frühere Fristen zur Zeichnung informieren.

Zusätzlich hat Eurobattery Minerals am 1. September 2025 bekannt gegeben, dass das Unternehmen die erste Großprobe seines Wolframprojekts San Juan in Galicien, Spanien, zur Analyse an Advanced Mineral Processing S.L. in Madrid versendet hat. Diese Tests sind entscheidend für die Entwicklung einer maßgeschneiderten Pilotverarbeitungsanlage, die voraussichtlich im vierten Quartal 2025 vorgeschlagen wird. Die endgültige Investitionsentscheidung wird noch vor Jahresende erwartet, und die Inbetriebnahme der Pilotanlage ist für das dritte Quartal 2026 geplant.

Eurobattery Minerals verfolgt das Ziel, Europa im Bereich des verantwortungsvollen Abbaus von Mineralien autark zu machen und konzentriert sich auf die Realisierung mehrerer Bergbauprojekte in Europa, um kritische Rohstoffe zu liefern. Das Unternehmen ist sowohl am Nordic Growth Market als auch an der Börse Stuttgart notiert.

Für weitere Informationen können Interessierte die Website von Eurobattery Minerals besuchen oder die Unternehmenskontakte nutzen.

Die Eurobattery Minerals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,007EUR auf Lang & Schwarz (04. September 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.