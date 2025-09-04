CEWE: Umsatzwachstum trotz Herausforderungen – Zukunftsaussichten im Fokus!

Im KOD-Segment, das derzeit von konjunkturellen und branchenspezifischen Herausforderungen betroffen ist, investiert CEWE in die Erschließung europäischer Märkte und den Ausbau des Produktionsstandorts in Dresden. Ziel ist es, die Profitabilität durch eine Hybrid-Produktion aus Offset- und Digitaldruck zu steigern. Im Kerngeschäft Fotofinishing, das etwa 85 % der Konzernumsätze ausmacht, führten steigende Personal- und Marketingkosten sowie Einmaleffekte zu einem Rückgang des EBIT im Vergleich zum Vorjahr. Dennoch bleibt das EBIT über den Werten der Jahre 2022 und 2023.

Die CEWE Stiftung & Co. KGaA hat am 3. September 2025 ihre Halbjahreszahlen für 2025 veröffentlicht, die von GSC Research GmbH analysiert wurden. Trotz herausfordernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen konnte das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 4 % im ersten Halbjahr verzeichnen. Allerdings blieb das Ergebnis hinter den starken Vorjahreszahlen zurück, was auf Einmaleffekte, steigende Kosten und eine schwache Entwicklung im Bereich des kommerziellen Online-Drucks (KOD) zurückzuführen ist.

CEWE erwartet, dass das Fotofinishing-Geschäft im wichtigen Weihnachtsgeschäft, das traditionell im Schlussquartal stark ist, von Skaleneffekten profitieren wird. Das Unternehmen positioniert sich als europäischer Marktführer im Fotofinishing und profitiert von seiner starken Markenbekanntheit. Der CEWE Photo Award, der weltweit größte Fotowettbewerb, stärkt zudem die internationale Präsenz der Marke.

Die Innovationskraft von CEWE wurde kürzlich von der WirtschaftsWoche gewürdigt, die das Unternehmen unter die 100 innovativsten Mittelständler Deutschlands wählte. Mit der Ernennung von Sirka Hintze als neue CFO am 15. August 2025 ist die Neuaufstellung des Vorstands abgeschlossen, was positive Impulse für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens erwarten lässt. Die solide Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 66,7 % zum Halbjahresende untermauert die finanzielle Stabilität von CEWE.

GSC Research empfiehlt, die CEWE-Aktie mit einem Kursziel von 143 Euro zu kaufen. Die Aktie bietet eine Dividendenrendite von 3,2 %, die in den kommenden Jahren voraussichtlich steigen wird. Die vollständige Analyse ist auf der Website von GSC Research verfügbar.

Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 95,65EUR auf Lang & Schwarz (04. September 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.