Kapsch TrafficCom: Keine Dividende, neue Strategien und frische Gesichter!

Des Weiteren wurde den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024/25 Entlastung erteilt. Dies ist ein übliches Verfahren, das das Vertrauen der Aktionäre in die Unternehmensführung signalisiert. Ein weiterer Beschluss betraf die Bestellung der PwC Wirtschaftsprüfung GmbH als Abschlussprüfer sowie als Prüfer der Nachhaltigkeitserklärung für das Geschäftsjahr 2025/26, was die Bedeutung von Transparenz und Nachhaltigkeit im Unternehmen unterstreicht.

Am 3. September 2025 fand die ordentliche Hauptversammlung der Kapsch TrafficCom AG in Wien statt, bei der mehrere wichtige Beschlüsse gefasst wurden. Ein zentraler Punkt war die Entscheidung, für das Geschäftsjahr 2024/25 keine Dividende auszuschütten. Der Bilanzgewinn wird stattdessen auf neue Rechnung vorgetragen. Dies könnte als strategische Maßnahme interpretiert werden, um finanzielle Mittel für zukünftige Investitionen zu sichern.

Ein bedeutender Punkt der Tagesordnung war die Wahl von Frau Mag.a Dr.in Sonja Hammerschmid in den Aufsichtsrat, wo sie bis zur Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2028/29 beschließt, tätig sein wird. Dies zeigt das Bestreben des Unternehmens, qualifizierte Fachkräfte in seine Führungsstrukturen zu integrieren.

Ein weiterer Beschluss ermächtigt den Vorstand, eigene Aktien zu erwerben und zu veräußern. Der Vorstand kann bis zu 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft für eine Dauer von 30 Monaten zurückkaufen, wobei der Kaufpreis zwischen 25 % unter und 25 % über dem gewichteten durchschnittlichen Börsenschlusskurs der letzten 20 Börsetage liegen muss. Diese Maßnahme könnte darauf abzielen, den Aktienkurs zu stabilisieren oder zu unterstützen.

Zusätzlich wurde der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital durch die Einziehung eigener Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss zu reduzieren. Dies könnte eine strategische Entscheidung zur Optimierung der Kapitalstruktur des Unternehmens darstellen.

Kapsch TrafficCom AG ist ein international tätiges Unternehmen, das innovative Verkehrslösungen anbietet und in mehr als 50 Ländern aktiv ist. Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 530 Millionen Euro und beschäftigt über 3.000 Mitarbeiter. Die Hauptversammlung spiegelt die strategischen Entscheidungen wider, die das Unternehmen in einer sich schnell verändernden Branche treffen muss, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Die Kapsch TrafficCom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 7,41EUR auf Lang & Schwarz (04. September 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.