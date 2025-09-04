Scherzer & Co. AG: Aktueller Stand des Aktienrückkaufs und NAV-Update!

Die Rückkäufe erfolgten über den XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse sowie über die Tradegate Exchange, und wurden von einem beauftragten Kreditinstitut durchgeführt. Die vollständigen Informationen sind auf der Unternehmenswebsite einsehbar.

Die Scherzer & Co. AG hat am 2. September 2025 eine Kapitalmarktinformation veröffentlicht, die über den aktuellen Stand ihres Aktienrückkaufprogramms informiert. Im Zeitraum vom 25. August bis 1. September 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 20.738 eigene Aktien. Dies geschah im Rahmen eines Rückkaufprogramms, das am 2. Juli 2025 initiiert wurde. Die täglichen Rückkäufe und die entsprechenden Durchschnittskurse wurden detailliert aufgeführt. So wurden am 25. August 4.987 Aktien zu einem Kurs von 2,30 Euro zurückgekauft, während am 1. September 2.976 Aktien zu einem Kurs von 2,32 Euro erworben wurden. Insgesamt wurden seit Beginn des Programms 182.326 Aktien zurückgekauft.

Zusätzlich wurde am 1. September 2025 der Net Asset Value (NAV) der Scherzer & Co. AG zum 31. August 2025 veröffentlicht. Der NAV beträgt 3,29 Euro je Aktie, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Kurs von 2,32 Euro etwa 29,48 % unter ihrem Inventarwert notiert. Es wird darauf hingewiesen, dass dieser Wert nicht auf geprüften Abschlusszahlen basiert und mögliche steuerliche Auswirkungen nicht berücksichtigt wurden.

Die zehn größten Aktienpositionen im Portfolio der Scherzer & Co. AG umfassen namhafte Unternehmen wie Weleda AG, 1&1 AG und Rocket Internet SE. Zudem wird erwähnt, dass die Gesellschaft ihre Beteiligung an Clearvise AG aufgestockt hat, während sie bei Centrotec SE mehr als die Hälfte ihrer Beteiligung verkauft hat.

Am 3. September 2025 veröffentlichte die Scherzer & Co. AG zudem ihren Halbjahresfinanzbericht 2025, der auf der Unternehmenswebsite verfügbar ist. Die Scherzer & Co. AG, ansässig in Köln, verfolgt eine Strategie, die sowohl sicherheits- als auch chancenorientierte Investments umfasst, um langfristigen Vermögensaufbau zu fördern. Die Aktien des Unternehmens sind im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse sowie in mehreren anderen Börsen notiert.

Für Rückfragen steht Dr. Georg Issels, Vorstand der Scherzer & Co. AG, zur Verfügung.

Die Scherzer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2,32EUR auf Lang & Schwarz (04. September 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.