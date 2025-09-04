Harzer Schmalspurbahnen: Dringende Reformen für die Zukunft gefordert!

Für die HSB wird bis 2045 ein Investitionsbedarf von 544,1 Millionen Euro prognostiziert, zuzüglich laufender Kosten von 253,2 Millionen Euro. Diese finanziellen Mittel sind notwendig, um die HSB in eine nachhaltige wirtschaftliche Lage zu bringen. Balcerowski stellte klar, dass eine Insolvenz oder Abwicklung nicht in Frage komme. Die Belegschaft ist besorgt über die Situation, die Betriebsratsvorsitzende Michael Kröberg als die größte Krise bezeichnete, die es zu bewältigen gilt.

Die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) stehen vor tiefgreifenden Veränderungen, die durch eine aktuelle Analyse des Beratungsunternehmens SCI Verkehr angestoßen wurden. Aufsichtsratschef Thomas Balcerowski (CDU) betonte, dass die HSB sich neu erfinden müsse, da der Dampflokbetrieb in seiner derzeitigen Form perspektivlos sei. Die Analyse zeigt erhebliche Investitionsdefizite auf, die dringend angegangen werden müssen. Insbesondere die Fahrzeugflotte und die Infrastruktur weisen gravierende Instandhaltungsrückstände auf, die den Betrieb der Schmalspurbahnen gefährden.

Die Analyse empfiehlt die Anschaffung neuer Diesel-Hybrid-Triebwagen, um die veraltete Dampflokflotte zu ergänzen. Zudem wird eine Beschränkung des Betriebs auf die Hauptstrecken, insbesondere zwischen Wernigerode und dem Brocken, in Betracht gezogen, da hier 96 Prozent der Ticketverkäufe generiert werden. Der reguläre Betrieb auf der Selketalbahn könnte somit gefährdet sein. Bei Beibehaltung des aktuellen Angebots würden die Investitionskosten um 34 Prozent und die notwendigen Betriebszuschüsse um mehr als 36 Prozent steigen.

Die HSB sieht sich in der Verantwortung, die dringendsten Probleme im bestehenden Netz anzugehen, bevor weitere Streckenanbindungen, wie nach Braunlage oder Pullman City, realisiert werden können. Die Länder Thüringen und Sachsen-Anhalt sind gefordert, ein Bekenntnis zu den historischen Bahnen abzugeben, da die Probleme teilweise auf veraltete Verträge aus den 90er Jahren zurückzuführen sind. Sachsen-Anhalt hat bereits in der Vergangenheit mehrere Millionen Euro zur Unterstützung bereitgestellt.

Die HSB hofft auf positive Gespräche mit den Ländern, um die notwendige Unterstützung zu sichern. Balcerowski ist optimistisch, dass die Bedeutung der HSB für die Region anerkannt wird, insbesondere im Hinblick auf die touristischen Einnahmen. Die kommenden Jahre werden entscheidend sein, um die HSB zukunftsfähig zu machen und die Herausforderungen zu bewältigen.

