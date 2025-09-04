Scout24: DAX-Aufnahme und Aktienrückkauf – Ein Meilenstein für das Unternehmen!

Diese Mitteilung ist Teil der regulatorischen Anforderungen gemäß der EU-Verordnung über Marktmissbrauch, die Transparenz und Fairness im Handel fördern soll. Detaillierte Informationen zu den Rückkäufen sind auf der Website von Scout24 verfügbar.

Die Scout24 SE hat am 1. September 2025 eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung veröffentlicht, in der sie über den Rückkauf von Aktien im Rahmen eines laufenden Programms informiert. Zwischen dem 25. und 29. August 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 41.564 Aktien. Der Rückkauf erfolgte über verschiedene Handelsplattformen, darunter CEUX, TQEX und XETA, und wurde durch ein beauftragtes Kreditinstitut durchgeführt. Die zurückgekauften Aktien wurden zu einem gewichteten Durchschnittskurs zwischen 110,34 und 114,79 Euro pro Aktie erworben. Seit Beginn des Rückkaufprogramms am 7. April 2025 hat Scout24 insgesamt 324.983 Aktien zurückgekauft.

Zusätzlich gab die Deutsche Börse am 4. September 2025 bekannt, dass Scout24 mit Wirkung zum 22. September 2025 in den DAX, den deutschen Leitindex, aufgenommen wird. Dies markiert einen bedeutenden Meilenstein für das Unternehmen, das seit seinem Börsengang im Jahr 2015 kontinuierlich gewachsen ist und 2018 in den MDAX aufstieg. Die Aufnahme in den DAX ist ein Zeichen für die starke finanzielle Performance und das nachhaltige Geschäftsmodell von Scout24, das sich als führendes Technologieunternehmen im Bereich der digitalen Immobilienvermarktung etabliert hat.

Ralf Weitz, CEO von Scout24, äußerte sich erfreut über die DAX-Aufnahme und betonte, dass dies die erfolgreiche Transformation des Unternehmens von einem Anzeigenportal zu einem vernetzten Ökosystem widerspiegelt. Dirk Schmelzer, CFO, hob hervor, dass die Produkte von Scout24 die Kunden überzeugt haben und die Wachstumsstrategie des Unternehmens auch in Zukunft fortgesetzt wird, um nachhaltigen Wert für alle Stakeholder zu schaffen.

Scout24 betreibt die Plattform ImmoScout24, die monatlich rund 19 Millionen Nutzer anzieht und als Marktführer in der digitalen Immobilienvermarktung gilt. Das Unternehmen plant, weiterhin innovative Produkte zu entwickeln, um den digitalen Immobilienmarkt in Deutschland und Österreich zu revolutionieren.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,35 % und einem Kurs von 109,6EUR auf Lang & Schwarz (04. September 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.