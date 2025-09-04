„dormakaba glänzt: Rekordgewinne, starke Wachstumsziele und Nachhaltigkeit!“

Die finanzielle Stabilität des Unternehmens wurde durch einen verbesserten Verschuldungsgrad von 0,8x und einen freien Cashflow von CHF 176,9 Millionen unterstrichen. dormakaba hat das Mittelfristziel für die Kapitalrendite (ROCE) von über 30 % ein Jahr früher als geplant erreicht, mit einem Anstieg um 160 Basispunkte auf 30,6 %. Das Unternehmen plant für das kommende Geschäftsjahr ein organisches Umsatzwachstum von 3-5 % und eine EBITDA-Marge von über 16 %.

Die dormakaba Holding AG hat am 2. September 2025 die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024/25 veröffentlicht und dabei eine starke Performance sowie Fortschritte bei der Umsetzung ihrer Mittelfristziele hervorgehoben. Der organische Nettoumsatz wuchs um 4,1 % auf CHF 2.870,1 Millionen, unterstützt durch ein Volumenwachstum von 2,4 % und Preissteigerungen von 1,7 %. Die bereinigte EBITDA-Marge stieg um 80 Basispunkte auf 15,5 %, während der Reingewinn auf CHF 188 Millionen anstieg, was einer Steigerung von 128,7 % entspricht.

CEO Till Reuter betonte die erfolgreiche Umsetzung der Unternehmensstrategie, die zu einem robusten organischen Wachstum und einer Margensteigerung geführt hat. dormakaba hat sich auf innovative Technologien und enge Kundenbindung konzentriert und gleichzeitig die operative Effizienz verbessert. Ein Kostensenkungsprogramm führte zu Einsparungen von CHF 148 Millionen, während das Unternehmen auch seine M&A-Aktivitäten intensivierte, einschließlich der Übernahme von TANlock in Deutschland.

Im Bereich Nachhaltigkeit hat dormakaba bedeutende Fortschritte erzielt, darunter eine Reduktion der Scope-1- und Scope-2-Emissionen um 25 % und eine Senkung der meldepflichtigen Verletzungsrate um 33,5 %. Das Unternehmen wurde für seine Nachhaltigkeitsleistungen mit mehreren Auszeichnungen, darunter einer EcoVadis-Goldmedaille, anerkannt.

Für die Generalversammlung wird eine Dividende von CHF 9,20 (+15 %) sowie ein Aktiensplit im Verhältnis 1:10 vorgeschlagen. Zudem wurde David Fuller zum Chief Innovation Officer ernannt, um die Innovationsstrategie des Unternehmens weiter voranzutreiben.

Insgesamt zeigt dormakaba eine positive Entwicklung, die sowohl finanzielle Stabilität als auch Fortschritte in der Nachhaltigkeit umfasst, während das Unternehmen auf ein robustes Marktumfeld für das kommende Geschäftsjahr blickt.

Die dormakaba Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,89 % und einem Kurs von 754,5EUR auf Lang & Schwarz (04. September 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.