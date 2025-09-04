Continental AG: Analysten uneinig über Zukunft nach Aumovio-Abspaltung!
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Continental AG mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Michael Aspinall äußerte in einem aktuellen Kommentar, dass die bevorstehende Abspaltung der Automotive-Sparte Aumovio, die am 18. September vollzogen werden soll, bereits im aktuellen Kursniveau der Continental-Aktien eingepreist sei. Die zukünftige Wertentwicklung der Aktie hängt maßgeblich von der Margenerholung sowohl bei Aumovio als auch im Reifengeschäft ab. Zudem wird ein höherer Verkaufspreis für die ContiTech-Sparte als weiterer Faktor für potenzielles Wachstum angesehen.
Parallel dazu hat das US-Analysehaus Bernstein Research die Continental-Aktien von "Market-Perform" auf "Underperform" abgestuft, obwohl das Kursziel von 64 auf 66 Euro angehoben wurde. Analyst Harry Martin begründet diese Herabstufung damit, dass die Wertschöpfung aus der geplanten Konzernaufspaltung bereits weitgehend im aktuellen Kurs berücksichtigt sei. Er schätzt den Gesamtwert der beiden zukünftigen Unternehmen auf etwa 20 Milliarden Euro, was im Vergleich zu einem Börsenwert der alten Continental von 22,5 Milliarden Euro am Montag als überbewertet erscheint.
Die unterschiedlichen Einschätzungen der Analysten spiegeln die Unsicherheiten wider, die mit der bevorstehenden Abspaltung und den damit verbundenen Marktveränderungen einhergehen. Während Jefferies eine abwartende Haltung einnimmt und auf die Margenentwicklung setzt, sieht Bernstein Research die Risiken als überwiegen und empfiehlt eine vorsichtige Haltung gegenüber den Aktien des Unternehmens.
Insgesamt bleibt die Marktstimmung gegenüber Continental angespannt, da die Investoren auf die bevorstehenden Veränderungen und deren Auswirkungen auf die Unternehmensstruktur und -performance achten. Die Abspaltung von Aumovio könnte zwar neue Chancen eröffnen, doch die Analysten sind sich einig, dass die aktuelle Bewertung der Aktien möglicherweise nicht das volle Potenzial der zukünftigen Unternehmen widerspiegelt. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um zu beobachten, wie sich die Margen und die Marktposition von Continental und seinen Tochtergesellschaften entwickeln.
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 73,69EUR auf Lang & Schwarz (04. September 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.
