Continental AG: Analysten uneinig über Zukunft nach Aumovio-Abspaltung!

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Continental AG mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Michael Aspinall äußerte in einem aktuellen Kommentar, dass die bevorstehende Abspaltung der Automotive-Sparte Aumovio, die am 18. September vollzogen werden soll, bereits im aktuellen Kursniveau der Continental-Aktien eingepreist sei. Die zukünftige Wertentwicklung der Aktie hängt maßgeblich von der Margenerholung sowohl bei Aumovio als auch im Reifengeschäft ab. Zudem wird ein höherer Verkaufspreis für die ContiTech-Sparte als weiterer Faktor für potenzielles Wachstum angesehen.

Parallel dazu hat das US-Analysehaus Bernstein Research die Continental-Aktien von "Market-Perform" auf "Underperform" abgestuft, obwohl das Kursziel von 64 auf 66 Euro angehoben wurde. Analyst Harry Martin begründet diese Herabstufung damit, dass die Wertschöpfung aus der geplanten Konzernaufspaltung bereits weitgehend im aktuellen Kurs berücksichtigt sei. Er schätzt den Gesamtwert der beiden zukünftigen Unternehmen auf etwa 20 Milliarden Euro, was im Vergleich zu einem Börsenwert der alten Continental von 22,5 Milliarden Euro am Montag als überbewertet erscheint.