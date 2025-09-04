IAEA warnt: Iran könnte über 400 kg hoch angereichertes Uran verfügen!

Nach den jüngsten Angriffen auf Irans Nuklearanlagen wächst die Besorgnis innerhalb der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) über den Verbleib von hoch angereichertem Uran in der Islamischen Republik. In einem aktuellen Bericht fordert IAEA-Chef Rafael Grossi Zugang zu diesem Material, das nahezu für die Herstellung von Atomwaffen geeignet ist. Nach den israelischen und US-amerikanischen Angriffen im Juni 2023 verließen die IAEA-Inspektoren den Iran, und Teheran stellte die Zusammenarbeit mit der Behörde ein. Erst Ende August konnte ein IAEA-Team wieder in den Iran reisen, jedoch nur zu einer Inspektion eines Kernkraftwerks, während der Zugang zu den über 400 Kilogramm an hoch angereichertem Uran verwehrt blieb.

Grossi äußerte in dem nicht öffentlichen Bericht, dass die Vorräte an hoch angereichertem Uran „Anlass zu ernster Sorge“ geben. Er betonte, dass der Iran der einzige Staat ohne Atomwaffen sei, der über solches Material verfüge. Die IAEA hatte sich zuvor das Ziel gesetzt, potenzielle militärische Anwendungen dieses Urans innerhalb eines Monats zu identifizieren. Nun sind jedoch bereits zweieinhalb Monate seit der letzten Inspektion vergangen, was eine Überprüfung als „überfällig“ erscheinen lässt.