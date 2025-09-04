Nachhaltige Transformation: So revolutioniert der Envoconnect-Kongress die Häfen!

Die Bundesregierung plant, die Häfen in den kommenden Jahren zu "Energie-Drehkreuzen" umzubauen, um Wasserstoff und klimafreundliche Kraftstoffe wie Methanol und E-Fuels zu importieren. Landstrom wird ebenfalls als Schlüssel zur Klimaneutralität der Häfen betrachtet, da er es ermöglicht, Schiffe im Hafen mit klimaneutralem Strom zu versorgen. Ab 2030 wird dies für bestimmte Schiffsgrößen in der EU verpflichtend sein. Hamburg plant, bereits 2027 eine solche Vorgabe für Kreuzfahrtschiffe einzuführen, während Bremerhaven und Wilhelmshaven ebenfalls Landstromanlagen installieren.

Der Kongress Envoconnect in Bremen, organisiert von Bremenports, fokussiert sich auf die nachhaltige Transformation der Hafen-, Logistik- und Schifffahrtsbranche. Bis Donnerstag treffen sich Experten, um den aktuellen Stand und die Herausforderungen der Branche zu erörtern. Florian Keisinger vom Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe betont die zentrale Rolle der Seehäfen in der Energiewende, wobei die Hafenbetriebe selbst nur einen geringen Anteil an den Schadstoffemissionen haben. Der Schiffsverkehr verursacht den Großteil der Emissionen, weshalb moderne Technologien zur Reduzierung von Schadstoffen und zur effizienteren Nutzung von Flächen und Energie angestrebt werden.

Im Bereich Logistik sind die Emissionen während des Gütertransports signifikant, wobei der Güterverkehr 2019 über 55 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente emittierte. Lastwagen sind die Hauptverursacher, während die Binnenschifffahrt und der Bahnverkehr umweltfreundlicher sind. Um die Logistik nachhaltiger zu gestalten, wird eine Verlagerung von der Straße auf die Schiene angestrebt, und es wird an der elektrischen Ladeinfrastruktur für Lastwagen gearbeitet.

Die Schifffahrt steht ebenfalls unter Druck, ihre Emissionen zu reduzieren. Schiffe, die mit Schweröl oder Marinediesel betrieben werden, sind für einen erheblichen Teil der globalen CO2-Emissionen verantwortlich. Die Internationale Schifffahrtsorganisation strebt an, die Seeschifffahrt bis 2050 klimaneutral zu gestalten, was alternative Technologien und umweltfreundliche Kraftstoffe erfordert.

Zusätzlich wird es strengere Regeln für die Werbung mit Umweltaussagen geben, um sicherzustellen, dass solche Behauptungen belegbar sind. Selbstzertifizierungen für Nachhaltigkeitssiegel werden nicht mehr zulässig sein, um Transparenz und Glaubwürdigkeit zu gewährleisten. Der Klima- und Transformationsfonds soll Investitionen in den Klimaschutz finanzieren, jedoch gibt es Bedenken, dass er für andere Zwecke missbraucht wird.

