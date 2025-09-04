HHLA im Wandel: Neuer Aufsichtsratsvorsitzender und Vorstandwechsel 2025!

Zusätzlich zu Grube scheiden auch die bisherigen Vertreter der Stadt Hamburg, Andreas Rieckhof und Dr. Sibylle Roggencamp, zum gleichen Zeitpunkt aus dem Aufsichtsrat aus. In Abstimmung mit dem Nominierungsausschuss sollen Senator Dr. Andreas Dressel und Katharina Kriston ebenfalls am 1. Oktober 2025 in den Aufsichtsrat eintreten. Die gerichtliche Bestellung dieser neuen Mitglieder wird zeitnah beantragt.

Am 2. September 2025 gab die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) bedeutende Veränderungen im Aufsichtsrat bekannt. Marcus Vitt, derzeit Vorsitzender des Hamburger Börsenrates, wird ab dem 1. Oktober 2025 den Vorsitz des Aufsichtsrats übernehmen. Er folgt auf Prof. Dr. Rüdiger Grube, der nach acht Jahren im Amt zum 30. September 2025 aus dem Aufsichtsrat ausscheidet. Senatorin Dr. Melanie Leonhard, die im Namen der Mehrheitseigentümerin der HHLA, der Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft (PoH), spricht, würdigte Grubes Engagement und die Herausforderungen, die er während seiner Amtszeit bewältigt hat.

Der Aufsichtsrat der HHLA besteht aus zwölf Mitgliedern, die paritätisch besetzt sind. Sechs Mitglieder vertreten die Arbeitnehmerseite, während die Stadt Hamburg und die MSC Mediterranean Shipping Company jeweils Vorschlagsrechte für drei Aufsichtsratsmitglieder haben. Der Vorsitzende wird von der Stadt vorgeschlagen.

Die HHLA ist ein führendes europäisches Logistikunternehmen mit einem Netzwerk aus Seehafenterminals in Hamburg, Odessa, Tallinn und Triest. Das Unternehmen setzt auf innovative Technologien und verfolgt eine nachhaltige Geschäftspolitik. In den letzten Monaten war die HHLA auch im Fokus der Öffentlichkeit, da die MSC, die weltgrößte Containerreederei, im November 2024 Anteile an der HHLA-Beteiligungsgesellschaft erworben hat. Diese Beteiligung von bis zu 49,9 Prozent war umstritten und sorgte für Diskussionen über die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens.

Zusätzlich zu den Veränderungen im Aufsichtsrat wird auch der Vorstand neu besetzt. Angela Titzrath verlässt nach neun Jahren vorzeitig die Unternehmensführung, und ihr Nachfolger, der Niederländer Jeroen Eijsink, wird ebenfalls am 1. Oktober 2025 seine Tätigkeit aufnehmen. Diese personellen Veränderungen kommen in einer Zeit, in der die HHLA vor großen Herausforderungen steht und sich in einem dynamischen Marktumfeld behaupten muss.

Die Hamburger Hafen und Logistik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 20,90EUR auf Lang & Schwarz (04. September 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.