JPMORGAN stuft CONTINENTAL AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Continental von 85 auf 93 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Jose Asumendi begründete das neue Ziel für die Aktie mit dem Wertschöpfungspotenzial durch die anstehende Abspaltung der Autozuliefersparte Aumovio und die Trennung von weiteren Bereichen. Die Bewertung stellte er in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung auf die Summe der einzelnen Unternehmensteile (SOTP) um. Zudem berücksichtigt er die mittelfristigen Ziele der einzelnen Bereiche./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 23:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 73,69EUR auf Lang & Schwarz (04. September 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 93

Kursziel alt: 85

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 93,00 € , was eine Steigerung von +27,05% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer