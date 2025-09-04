JPMORGAN stuft CONTINENTAL AG auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Continental von 85 auf 93 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Jose Asumendi begründete das neue Ziel für die Aktie mit dem Wertschöpfungspotenzial durch die anstehende Abspaltung der Autozuliefersparte Aumovio und die Trennung von weiteren Bereichen. Die Bewertung stellte er in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung auf die Summe der einzelnen Unternehmensteile (SOTP) um. Zudem berücksichtigt er die mittelfristigen Ziele der einzelnen Bereiche./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 23:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 73,69EUR auf Lang & Schwarz (04. September 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 93
Kursziel alt: 85
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
