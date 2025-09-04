DATRON: Halbjahreszahlen 2025 enthüllt – Einblicke in den Erfolg
DATRON AG erlebt 2025 ein Wechselspiel aus Herausforderungen und Chancen, mit einem Umsatzrückgang, aber einem starken Anstieg der Aufträge.
- DATRON AG erzielte im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von TEUR 28.406, was einem Rückgang von 8 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht (TEUR 30.759).
- Der Auftragseingang stieg auf TEUR 31.139, was einer Steigerung von 17 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht (TEUR 26.674).
- Das operative EBIT betrug TEUR 1.360 mit einer EBIT-Marge von 4,8 %, im Vergleich zu TEUR 2.169 und 7,1 % im Vorjahr.
- Das operative Ergebnis je Aktie lag bei EUR 0,10, im Vergleich zu EUR 0,41 im Vorjahr.
- DATRON erwartet für das 3. Quartal 2025 einen Umsatz und Auftragseingang zwischen EUR 14,0 Mio. und EUR 16,0 Mio. sowie ein operatives EBIT zwischen EUR 0,4 Mio. und EUR 1,0 Mio.
- Für das gesamte Geschäftsjahr 2025 wird ein Umsatz zwischen EUR 59 Mio. und EUR 66 Mio. sowie eine EBIT-Marge von 5,0 % bis 8,0 % prognostiziert.
Der nächste wichtige Termin, Zwischenbericht zum 1. Halbjahr 2025, bei DATRON ist am 04.09.2025.
Der Kurs von DATRON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,3250EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
0,00 %
+9,90 %
+12,12 %
+1,83 %
+4,06 %
-19,95 %
+11,74 %
-9,54 %
-30,63 %
ISIN:DE000A0V9LA7WKN:A0V9LA
