UBS senkt MTU auf 'Neutral' - Ziel runter auf 400 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MTU Aero Engines Aktie

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,20 % und einem Kurs von 374,5 auf Lang & Schwarz (04. September 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MTU Aero Engines Aktie um -0,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,66 %.

Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines bezifferte sich zuletzt auf 19,87 Mrd..

MTU Aero Engines zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 434,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 360,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 485,00EUR was eine Bandbreite von -2,69 %/+31,10 % bedeutet.