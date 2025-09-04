ANALYSE-FLASH
UBS senkt MTU auf 'Neutral' - Ziel runter auf 400 Euro
- UBS senkt Kursziel für MTU-Aktien auf 400 Euro.
- Einstufung von "Buy" auf "Neutral" geändert.
- Chancen und Risiken für MTU-Aktien ausgeglichen.
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktien von MTU von 485 auf 400 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Chancen und Risiken seien inzwischen recht ausgeglichen für die Aktien des Triebwerksbauers, schrieb Ian Douglas-Pennant am Mittwochabend. Eine Reihe niedrigschwelliger Bedenken habe seine Überzeugung in die Anlagestory etwas gedämpft. Hauptsorge sei, dass die Zeit übertroffener Erwartungen und dann höher gesteckter Ziele im Servicebereich zu Ende gehe./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 21:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MTU Aero Engines Aktie
Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,20 % und einem Kurs von 374,5 auf Lang & Schwarz (04. September 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MTU Aero Engines Aktie um -0,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,66 %.
Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines bezifferte sich zuletzt auf 19,87 Mrd..
MTU Aero Engines zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 434,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 360,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 485,00EUR was eine Bandbreite von -2,69 %/+31,10 % bedeutet.
Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die Aktie von MTU Aero Engines von 425 auf 430 Euro erhöht und die Einstufung auf „Buy“ belassen. Diese Anpassung spiegelt die beeindruckende Leistung des Triebwerkherstellers im zweiten Quartal wider, obwohl die Reaktion an der Börse zunächst verhalten war. Analyst Christophe Menard hebt hervor, dass die fundamentalen Daten des Unternehmens stark sind und ein weiteres Wachstumspotenzial bieten.