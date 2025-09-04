    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAP AktievorwärtsNachrichten zu SAP
    JPMORGAN stuft SAP SE auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat SAP mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. In Gesprächen hätten führende Unternehmensmanager aus dem Bereich Informations- und Kommunikationsmanagement (CIO) sowie Technologieexperten mit Blick auf das Thema "Tod der Software" durch Künstliche Intelligenz (KI) viel positiver geklungen als die dazu vorherrschenden negativen Ansichten am Aktienmarkt, schrieb Toby Ogg in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Etliche Experten seien sogar der Meinung, dass sich die Aussichten für Unternehmenssoftware durch die sogenannten großen Sprachmodelle für das Training von KI sowie KI-Agenten verbessert hätten./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 19:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 00:15 / BST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 230,2EUR auf Lang & Schwarz (04. September 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Toby Ogg
    Analysiertes Unternehmen: SAP SE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 290
    Kursziel alt: 290
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


