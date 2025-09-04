JPMORGAN stuft SAP SE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat SAP mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. In Gesprächen hätten führende Unternehmensmanager aus dem Bereich Informations- und Kommunikationsmanagement (CIO) sowie Technologieexperten mit Blick auf das Thema "Tod der Software" durch Künstliche Intelligenz (KI) viel positiver geklungen als die dazu vorherrschenden negativen Ansichten am Aktienmarkt, schrieb Toby Ogg in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Etliche Experten seien sogar der Meinung, dass sich die Aussichten für Unternehmenssoftware durch die sogenannten großen Sprachmodelle für das Training von KI sowie KI-Agenten verbessert hätten./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 19:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 230,2EUR auf Lang & Schwarz (04. September 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Toby Ogg

Analysiertes Unternehmen: SAP SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 290

Kursziel alt: 290

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 290,00 € , was eine Steigerung von +24,60% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer