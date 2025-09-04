DAX stabilisiert sich, mehr nicht – Respekt vor morgigen US-Arbeitsmarktdaten

Die weltweit steigenden Staatsschulden sind zum beherrschenden Thema an der Börse geworden. Solange die Auktionen neuer Staatsanleihen aber nicht fehlschlagen, gibt es Entwarnung. Japans Anleiheauktion ist heute erfolgreich verlaufen. Das beruhigt die Gemüter. Der zuletzt schnelle Renditeanstieg ist vorläufig gestoppt. Die Anleger hoffen nach den jüngsten Querelen am Anleihemarkt auf die Unterstützung der Fed. Sie erwarten gleich fünf Zinssenkungen in den kommenden zwölf Monaten. Darin liegt eine Gefahr. Wenn die Arbeitsmarktdaten zu stark ausfallen und sich die Inflation in der kommenden Woche als zu heiß erweist, kann die Fed nicht in einen Modus schneller Zinssenkungen umschalten.

Gestern aber blieb die schnelle Erholung aus, der DAX kann sich derzeit lediglich stabilisieren. Der Respekt gegenüber den wichtigen Arbeitsmarktdaten am Freitag aus den USA samt der daran geknüpften Zinssenkungshoffnungen ist hoch. Das Tief aus dem August bei rund 23.400 Punkten ist nun eine wichtige Orientierungsmarke. Rutscht der Markt darunter, droht ein Doppeltop – weitere Verluste bis in die Region um 22.000 Zähler wären dann nicht auszuschließen.

Im Ausscheiden der Porsche AG aus dem DAX spiegelt sich die strukturelle Veränderung der deutschen Industrie wider. Dem kann sich auch ein Indexanbieter wie die Deutsche Börse nicht entziehen. Der DAX geht mit der Zeit und das hat auch etwas Gutes: Der Rauswurf von Sartorius und Porsche und die Hereinnahme von Gea und Scout24 stärken den DAX. Immerhin scheiden schlechte Aktien aus, während starke nachrücken.

